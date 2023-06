Marc Márquez de caída en caída, sus compañeros no perdonan y Johann Zarco estalla por su accidente

Las caídas de Marc Márquez comienzan a ser una desafortunada tónica muy habitual en Moto GP. El piloto de Honda está acusando la falta de velocidad de su moto arriesgando demasiado en curva, lo cual le está provocando una serie de caídas que comienzan a cansar al resto de pilotos, que cada vez que Marc se va al suelo aprovechan para atizar al piloto español sea cual sea su grado de culpa, algo que empieza a hartar al catalán.

Han sido tres las caídas del español en la clasificación del GP de Alemania del sábado, lo que demuestra lo mal que lo está pasando el piloto catalán cada vez que tiene que sacar el máximo de su Honda. El milagro no ha sido que haya podido levantarse en las tres ocasiones, sino que su puesto final haya sido el séptimo, logrando así estar en una más que meritoria tercera fila de cara a la carrera sprint y a la del domingo.

Además, las cuatro caídas no han venido solas, y es que durante la P2, Marc se fue al suelo a gran velocidad, provocado que su moto saliera disparada y con ésta impactando en Johann Zarco, que estaba saliendo de la zona de boxes. Un accidente totalmente desafortunado que dejó al francés con la moto completamente rota.

El accidente con francés fue fortuito y en ningún caso habría que responsabilizar a Márquez de algo así, algo que él mismo ha asegurado: “Soy de los que cuando tengo la culpa levanto la mano. Esa situación, si alguien la podía evitar era Zarco. La caída, no, me caigo yo. El piloto debe mirar si vienen pilotos rápidos y frenarse en el carril, no en la salida”.

Por su parte, el gran perjudicado de todo, Johann Zarco se mostró muy molesto con Marc por no haberse interesado por su estado: “Al menos podría haber venido a interesarse por mí cuando estaba en el suelo. Es un campeón, pero últimamente está perdiendo el control cuando habla. No es aceptable decir que es solo culpa mía”.

Pese al enfado, hay cierto grado de razón en las palabras de Zarco. Esta temporada a Marc se le han visto actitudes muy poco habituales en él. Especialmente hacia su moto. A la acalorada reacción de la semana pasada, hay que sumarle una peineta a la moto tras una salvada en este mismo Gran Premio de Alemania, algo que jamás había hecho un Marc que a día de hoy se ve muy desgastado con la Honda.