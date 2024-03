Marc Márquez deja a cuadros a Ducati y Dall’Igna avisa a Pecco Bagnaia: el ‘93’ va a por el Mundial

A nadie se le escapaba que la llegada de Marc Márquez a Ducati iba a sumar un nuevo contendiente al Mundial de Moto GP. El fichaje del 93 por los de Borgo Panigale era la mejor opción del catalán para volver a estar entre los primeros puestos. Sin embargo, pese al indudable talento de Marc, muy pocos hubieran esperado un debut tan redondo como el que tuvo el de Cervera a los mandos de su GP23, con la que fue capaz de finalizar en una magnífica cuarta plaza y a poco más de 3 segundos de Pecco Bagnaia.

Hasta en Ducati se echan las manos a la cabeza

Ante el genial debut de Marc Márquez, a Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, no le quedó otra opción que deshacerse en elogios hacia el piloto catalán: “Ya es un piloto temible sobre una moto completamente nueva para él. La primera Ducati 2023 en llegar a meta”. Así lo confirma el ingeniero italiano en palabras que recogió Motorsport.com.

Y es que, pese a ser un entorno completamente nuevo y una moto que jamás había pilotado antes, parece un espejismo que el mayor de los Márquez fuera capaz de hacer una carrera de tal calibre donde solamente la salida de la última curva lo privó de luchar por el podio. Un aspecto que, con tiempo y adaptación a la GP23 el catalán deberá acabar solventando sin excesivos problemas.

Un candidato con todas las de la ley

Pese al hándicap de no contar con mejoras ni con la última y mejorada GP24, todo parece indicar que Marc no quedará atrás en la lucha por este Mundial de Moto GP. Y es que, con la declaración de intenciones del pasado domingo, el mayor de los Márquez apunta a ser una piedra en el zapato para Pecco Bagnaia, que no solamente se deberá preocupar de Jorge Martín y de las KTM.

Así pues, hasta en los altos mandos de Ducati, siguen impactados por el gran rendimiento de Marc en su primera carrera completa a los mandos de la GP23 de Gresini, con la cual el catalán espera dar tantas alegrías a los suyos como disgustos a Bagnaia y Martín.