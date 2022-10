Marc Márquez deslumbra y avisa a Bagnaia: objetivo reinar en 2023

Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. Después de una temporada muy accidental en la que se ha visto obligado a ausentarse de la competición de MotoGP y tras dos años llenos de complicaciones físicas, el piloto español ha conseguido subir al podio hoy en el GP de Australia y, además, lo ha hecho logrando una loable segunda posición que podría haber sido victoria sin ningún tipo de problema. Después de hacerlo en el GP de Emilia Romagna en 2021, Márquez ha conseguido con el de hoy sumar su podio número 100 de su carrera. Unas estadísticas, desde luego increíbles y que hacen de él el piloto con más podios de la parrilla actual de MotoGP.

Sin embargo, la noticia más positiva es que el seis veces campeón de MotoGP está recuperando sensaciones en la moto y poco a poco, carrera a carrera, se va sintiendo mejor. Un suceso desde luego muy importante para Marc Márquez de cara al próximo mundial de 2023 en el que el piloto español quiere volver a reinar a expensas de destronar a Bagnaia, el actual líder de la clasificación y que, si todo sigue el rumbo previsto, se proclamará campeón de MotoGP.

Precisamente, sobre volver a ser el mismo piloto de antes, Marc Márquez se ha querido mostrar prudente ante los micrófonos de DAZN al término de la carrera, a pesar de que, como decimos, ha conseguido la segunda posición: “No sé si seré como el de antes. Hoy he podido luchar por la victoria, esto es lo más importante. Empezando ya por una apuesta arriesgada que era usar el neumático blando trasero. Nadie lo usaba, pero he dicho: ‘Me da igual, a mí me va’. Luego, hemos ido gestionando bien. Sé que en Malasia volveré a sufrir un poquito más, pero es un proceso, una transición”, afirmó.

Con referencia a la carrera y al podio que Márquez ha vuelto a hacer casi un año después del último, el piloto español se ha mostrado feliz: “Estar en el podio es lo más importante, es lo que iba buscando, lo que estaba intentando alcanzar en estas últimas carreras para tener motivación. Por eso he hecho un fin de semana tan intenso, trabajando mucho. Estoy muy contento de cómo ha ido la carrera, hemos podido hacer adelantamientos como antes, jugar como antes. El show está ahí”, sentenció.

Finalmente, en referencia a los adelantamientos durante la carrera, Márquez desveló cuál era su hoja de ruta: “En la curva 2 era donde más podía. Luego, en la 4 y en la 10, el tema está en que podía, pero tenía que ir perfecto el adelantamiento. No quería arriesgar más de la cuenta allí y en la 2 me encontraba muy seguro. En la recta no podía, me pasaba hasta la Suzuki”, finalizó.