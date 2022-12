Marc Márquez hiela la sangre con su confesión inédita tras una caída

Jorge Lorenzo o Álvaro Bautista han sido algunos de los últimos valedores de Marc Márquez y su enorme calidad; ambos, españoles, han colocado al 93 de Honda como el mejor piloto en igualdad de condiciones sobre la pista; como si estuviera hecho de otra pasta. Y en verdad sus ocho títulos mundiales son aval más que sobra para ello, pero también su determinación, porque si hay algo que ha lastrado al de Cervera, más allá de las limitaciones de mecánicas o aerodinámicas de la Honda, han sido sus caídas y sus posteriores lesiones, de las que ha hablado para dejar datos desgarradores.

Márquez, en plena pretemporada, he concedido una entrevista a BT Sport en la que desgrana algunas de estas caídas que la han costado años de dolor, esfuerzo, frustración y especialmente le han bloqueado en su meteórica carrera, que, si bien ahora no está estancada, ya que lucha por volver a ser de los más competitivos, sí le ha separado ostensiblemente de la pelea por optar a un cetro que otrora le perteneció casi de forma tiránica.

En el medio citado, que resolverá más incógnitas según se vayan publicando extractos de la entrevista, el catalán habló de su accidente en Indonesia, del que dijo que normalmente todo ser humano ya no querría subirse de nuevo a una moto”. Es especialmente llamativo y relevante este asunto, porque de ahí vino otro episodio de su diplopía, que, más allá de sus problemas en el brazo, le ha llevado a perderse numerosas carreras, además de hacerle pasar por el quirófano en otras tantas.

Al suceder, dijo en BT Sport, “somos humanos. No quieres montar de nuevo. Entonces se convierte en tu profesión, no en tu pasión”. Recordemos que habla de esa infausta caída donde perdió el control de su moto a gran velocidad y salió disparado al cielo para chocar fuertemente contra el trazado. Dijo que el impacto fue tan fuerte que: “recuerdo cuando comencé a volar, desde ese punto hasta el final cuando llegué a la caja, no recuerdo nada”.

Con todo y más, a Márquez se le ha visto en 2022 luchando en varias carreras por los puestos cabeceros y el español espera dar un salto más para ponerse a la altura de Bagnaia y Quartararo en 2023.