Marc Márquez lanza su primer dardo a Quartararo y Bagnaia: Honda avisa

El último acto promocional de Honda HRC ha contado con la participación estelar de sus dos pilotos para esta temporada, Marc Márquez y Pol Espargaró; con ambos españoles analizando sus primeras sensaciones tras los primeros test de pretemporada y sus aspiraciones para este curso 2022 una vez comprobados los avances de la marca nipona sobre el asfalto. Márquez ha dejado unas palabras un tanto polémicas respecto a su papel de candidato al título para esta temporada, que no han gustado nada en el box de Ducati y Yamaha: “No me hace falta estar al 100% para luchar por el mundial” aseguraba el de Cervera respecto a las constantes preguntas respecto a conseguir su noveno campeonato mundial este año.

Unas palabras que más tarde el propio Marc matizaba al desmarcarse del grupo de favoritos, teniendo en cuenta que llega al inicio de temporada con muy pocos kilómetros desde que se viese obligado a alejarse de los trazados a finales del curso pasado. “De dónde vengo no puedo partir como favorito. No es realista. Pero sí que me veo como candidato” comentaba Márquez. El ocho veces campeón del mundo afronta su décima campaña en la categoría reina con el gran propósito de igualar los títulos de Valentino Rossi, con Honda HRC siendo muy optimista respecto a sus opciones.

Respecto a todos los avances de su nueva moto para este 2022 tanto Marc Márquez como Pol Espargaró se han mostrado muy optimistas sobre sus opciones de poder imponerse a Ducati, Yamaha o Aprillia. La primera problemática en la que continúan trabajando tras los dos test de pretemporada son los problemas con las caídas, aunque como anuncian desde la marca nipona este tema no debería suponer ningún inconveniente importante de cara al inicio del curso. “Creo que es una moto que, como está ahora mismo, está lista para luchar por el Mundial. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Es un nuevo concepto y he tenido que llevarla a mi terreno” aseguró Márquez a Motorsport sobre la nueva Honda.

Solamente queda una semana antes de que inicie la temporada de MotoGP de forma oficial con el primer Gran Premio en Catar el próximo fin de semana, a partir del viernes 4 de marzo. Momento en el que todas las escuderías tendrán que mostrar todas las cartas que han escondido en pretemporada además de sus avances, en un año sin claro favorito en el que Marc Márquez espera volver a lo más alto en la categoría reina tras superar dos temporadas de auténtica pesadilla por culpa de las lesiones.