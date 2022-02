Aprillia y Ducati ya chocan: estallido en MotoGP, y Márquez asombra

La pretemporada de MotoGP ha llegado en su segunda parada a Indonesia para continuar midiendo la evolución de todas las escuderías de cara al inicio oficial de la temporada; a pesar de que estos dos primeros días de test en Mandalika han dejado las primeras grandes polémicas del curso entre Aprillia y Ducati. La suciedad sobre el asfalto fue la gran protagonista durante el primer día, con Aleix Espargaró concluyendo con el segundo mejor crono además de sufrir un encontronazo con Jack Miller. Según el piloto australiano de Ducati, el piloto español frenó bruscamente mientras rodaba a su rueda, viéndose obligado a girar bruscamente para evitarlo y no colisionar contra su Aprillia: “Simplemente frenó de golpe en la penúltima curva y casi me lo como. Luego, me puse a su altura y revolucioné la moto. Pero él hizo ver que no se enteraba. Es un arrogante" aseguró Miller al concluir la jornada.

Durante el segundo día de pruebas la parrilla estuvo mucho más tranquila al no contar con ningún incidente reseñable, destacando eso sí la gran labor de Marc Márquez que comienza a asustar a sus principales rivales en la lucha por el campeonato. El piloto español firmó el segundo mejor tiempo de la sesión a tan solo dos décimas de Luca Marini. Las sensaciones del de Cervera continúan mejorando a medida que suma kilómetros en pista; buscando llegar en la mejor forma física posible de cara a la primera carrera en Catar.

En esta segunda sesión los pilotos se encontraron con una pista mucho más limpia, lo que se notó en los tiempos al mejorar todos ellos respecto a sus registros durante el primer día en Indonesia. El mejor tiempo del primer día obra de Pol Espargaró fue superado con facilidad por muchos pilotos durante el segundo día de entrenos; a pesar de que ver a las Honda tan adelante es una gran noticia para la marca nipona, reflejándose sobre el asfalto todos los avances y trabajo que han realizado para esta temporada 2022 con su objetivo de volver a estar en lo más alto.

Tras solo unos días de test de pretemporada, ya ha quedado instaurada la primera gran rivalidad en MotoGP esta temporada entre Jack Miller y Aleix Espargaró. Tanto Ducati como Aprillia apuntan a estar entre los mejores este curso en la categoría reina, por lo que no se puede descartar que se produzca durante los próximos meses un nuevo encontronazo entre ambos, a pesar de que en esta ocasión se ha terminado quedando en tan solo un cruce de declaraciones y reproches en el paddock.