Marc Márquez recae y Bagnaia carga contra Ducati: nervios en Motegi

El problema para Francesco Pecco Bagnaia en su fulgurante remontada sobre Fabio Quartararo, además de tratar de superar al francés y a Espargaró, es que desde Ducati, tanto internamente como externamente, existe un ruido que le molesta y desconcierta, uno con el que no comulga y contra el que ha cargado antes del Gran Premio de Japón. Otro de sus obstáculos sobre el asfalto en condiciones normales sería Marc Márquez, pero el español ha recaído en sus dudas físicas.

La polémica en Borgo Panigale viene dada por la vuelta final del Gran Premio de Aragón en la que dos pilotos de la firma, el mismo Bagnaia y Enea Bastianini, pelearon por la victoria hasta el último metro, con el consiguiente riesgo para ambos, más aun sabiendo que Aleix Espargaró rodaba tercero y que iban a puntuar fuertemente ante la caída de Quartararo. La cosa acabó bien, pero en la actualidad sigue su curso mediático por las dudas que generan estas batallas internas, y Bagnaia ha querido zanjar el asunto.

“Sinceramente, no creo que necesite ayuda para estar al frente. Prefiero ganar en la pista y no porque alguien me deje pasar”, comentó, arguyendo que “en cualquier caso, no estoy dentro de esta decisión y seguro que les dije mi deseo, que es dejarme hacer lo que quiero hacer. Y lo haré. Estaré compitiendo e intentaré estar al frente". Dicho de otra forma, para los que dudan de si Bastianini debe dejarle ganar, o viceversa, él certifica que no hay vacilaciones: va e irá siempre a ganar, como debe hacer su compañero.

Con Márquez, como decimos, las dudas son físicas, por las condiciones del circuito japonés, y de ahí vienen los fantasmas de un pasado demasiado reciente como para ser borrado de golpe para el de Cervera. “Aragón ya estaba siendo exigente para mí a nivel físico, pero Motegi, por las características de la pista, será la primera prueba de alto estrés para el brazo”, ha dicho en la previa de la cita, comentando en palabras recogidas en Motorsport que “en Aragón lo pasé peor en la primera sesión que en la segunda. El brazo me deja pilotar de forma natural a una vuelta; pero aún tengo que ganar fuerza para hacerlo en las tandas larga”.