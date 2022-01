Marc Márquez toma 3 vías y Yamaha se pasa de frenada con ‘otro Rossi’

Teniendo en cuenta la clase de pilotos que conforman el equipo definitivo de Yamaha en el Campeonato del Mundo de MotoGP 2022 puede decirse que las garantías en la firma nipona, que no olvidemos defiende el título de su máximo exponente, Fabio Quartararo, son importantes, de las mejores del paddock; ahora bien, una cosa es tener un mantenido optimismo y otro pasarse de frenada, como han hecho con el ‘otro Rossi’.

Andrea Dovizioso fue, mientras pudo, un digno y durísimo adversario en los mejores años de Marc Márquez en la categoría reina, lo que le convierte en poco menos que un rey sin corona al haber puesto en dificultades a uno de los mejores de siempre. Pero una cosa es que el veterano piloto italiano sea un excepcional competidor y otra muy distinta que pueda ser considerado un favorito al título, algo que se ha encargado de aventurar Razlan Razali, jefe del equipo.

Hasta el mismo transalpino se ha asombrado con las palabras de Razali, el cual señalaba en The Race que “creo que, como número uno, tiene el mismo paquete que los chicos de fábrica para 2022 y no creo que regrese al campeonato mundial para estar donde estuvo el año pasado, regresará para luchar realmente por el campeonato, para hacer una declaración, para demostrar su valía”. Dovizioso apuntó sobre esta posibilidad que “no quiero decir que sí”, y matizó que “el nivel es muy alto y aún no sabemos hasta que hacemos la prueba cuál será la situación de nuestra moto en comparación con el resto”.



Marc, por tres caminos

Todos los caminos del entrenamiento más exigente para todo un ocho veces campeón del mundo (6 en Moto GP) son buenos si se llega a la meta, el título. De modo que la confirmación de la buena evolución de Marc Márquez en su diplopía, lo cual le va a permitir estar en los entrenamientos oficiales de Sepang, tiene varios secretos y pasan por emprender la mejora de su puesta a punto desde tres vías exploradas hasta la fecha en esta preparación: el off-road, la RC213V-S, que usó en Portimao, y la CBR600 RR, con la que estuvo rodando en Motorland. Lejos de lo que pueda pensarse, cada una de estas vías le ofrece un reto diferente y le situará en condiciones más optimas de cara al estreno.