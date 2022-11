Marc Márquez y Bagnaia vuelven a competir, Valentino Rossi lo fuerza

El parón entre Mundiales, en este caso desde la campaña 2022 a la temporada 2023 (que, dicho sea de paso, ya ha comenzado con los primeros test), no solo sirve para que los pilotos desconecten, muchos de ellos también tienen citas competitivas en su mente, tal y como sucede con dos aspirantes a todo el año que viene, como son Francesco Pecco Bagnaia y Marc Márquez. En el caso del italiano, es Valentino Rossi quien fuerza su regreso.

Bagnaia protagonizó una de las remontadas más importantes que se recuerdan en un Campeonato del Mundo de Motociclismo en Moto GP llevándose el título ante un Fabio Quartararo que se vio incapaz de parar la sangría de puntos del transalpino. La diferencia entre ellos al final no fue tan abultada pero sí dolorosa para al francés que se vio caer sin red en la clasificación. Cuando se coronó, Bagnaia estuvo acompañado por Valentino Rossi, y ahora es su ídolo y compatriota quien le ha metido en una disputa este fin de semana.

Como todos los años durante los próximos días se corre en el MotoRanch que Valentino Rossi posee en Tavullia, la competición off road de Il Dottore que no se va a perder el campeón de Ducati. Eso sí, no será el único, pilotos como Andrea Dovizioso, Pedro Acosta, Augusto Fernández, Luca Marini, Jorge Martín, Franco Morbidelli, Álex Rins o Petrucci estarán sobre el trazado de los ‘100 km de campeones’ que con esta cumple su octava edición.



Márquez, con Pedrosa

Una competición completamente diferente pero que involucra igualmente a otros pilotos es la que tiene planificada Marc Márquez, que el próximo 17 de diciembre participará en la Red Bull Ep1c Race. Informa MotorSport que al ocho veces campeón del mundo se unirán a otras personalidades del mundo del motor y del planeta Streaming como Dani Sordo, Cristina Gutiérrez, Laia Sanz, Alex Márquez, Dani Pedrosa, en Madrid. El evento tendrá lugar ante el público asistente a la Caja Mágica de la capital española y tendrá como vehículo de competición el Side-by-Side Polaris RZR XP 1000 EPS.

Se trata de un circuito cerrado con estos buggies y las participaciones irán perfilando un cuadro de eliminatorias entre octavos, cuartos, semifinales y final.