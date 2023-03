Marc Márquez ya enfrenta al paddock: escándalo de la FIM y Joan Mir no es el único que lo apoya

El accidente provocado por la acción de Marc Márquez en el Gran Premio de Portugal está dando mucho que hablar y va a seguir siendo así, toda vez que la sanción al español, las lesiones provocadas y los protagonistas no se ponen de acuerdo. Si ayer os contábamos como había voces que tímidamente se alzaban en favor del ocho veces campeón del mundo, ahora dos pilotos le tienden la mano, uno de ellos su compañero, Joan Mir, para enfado de Aprilia.

Aprilia no se corta

El director de la firma italiana, Razlan Razali, mantuvo una charla con el portal SpeedWeek en la que reflejó el sentir del equipo con respecto a la caída y lesión de Miguel Oliveira a manos de Marc Márquez. “Esperábamos un castigo más severo, ¿una doble long lap? Parece que es una broma. Obviamente la sanción solo debería aplicarse si vuelves a la pista; los delegados de pista deberían ser más inteligentes al respecto”. Las palabras de Razali, además, irradiaban que, si bien el piloto portugués no ha necesitado pasar por el quirófano, no solo se perderá el GP de Argentina, sino que “no estará al cien por cien” en Las Américas.

Pero en el mismo medio han salido también unas declaraciones del también español Raúl Fernández que chocan con Aprilia, Aleix Espargaró y Jorge Martín, en las que relativiza la acción del 93. “Marc no lo hace bien, pero un error lo tenemos cualquier y no creo que sea para crucificarlo”, comentaba en el citado portal, asegurando que “MotoGP es muy bonito, pero a la vez es muy físico y muy mental. Eso conlleva que, desde el minuto uno, con el formato nuevo, sales a tope. Y si no sales a tope, estás vendido. Lo que creo es un accidente que puede pasar y que no está bien”, decía.

Ataque a la FIM

Paco Sánchez, mánager de Joan Mir, se quejaba ante Nico Abad de escandaloso cambio de rumbo de la FIM con la sanción a Márquez fruto de la presión mediática: “la primera notificación que recibe Márquez en Portimao dice claramente que cumplirá una doble long lap en la carrera de Argentina”. Tras esta polémica decisión y ese viraje de última hora, Sánchez señala al sistema de apelación, que no es imparcial, sino ante la propia FIM. Ante este grave caso, Sánchez iba más allá argumentando que “los comisarios de la FIM no tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana cuándo les dé la gana. Hay que poner unos límites”.