Márquez, más madera con Espargaró y Quartararo, y también con Valentino Rossi: enorme dureza del 46

Tras un sábado memorable, donde Marc Márquez se vistió de genio, el que es, para llevarse una pole y hacer un tercer puesto increíble en la esprint race, donde solo Francesco Pecco Bagnaia y Jorge Martín pudieron superarle, llegó un domingo de desolación en clave del 93 en el GP de Portugal: caída grave con sanción, nueva operación, ristra de críticas y ausencia en el Gran Premio de Argentina. Además, la nueva guerra ya está servida… con Valentino Rossi incluido.

Eterno enfrentamiento

Decía Marc Márquez en su documental, ‘Marc Márquez: all-in’ que si bien no quería ahondar demasiado en el asunto Rossi, tenía que hacerlo por su importancia. Y lo ha hecho, explicando cada detalle y la complicada relación que existe entre ellos. Pues bien, ahora ha sido el italiano quien ha hablado de aquellos años en los que creció entre ellos la barrera actual, esa que no puede romperse ni con el pasar del tiempo.

En el podcast Passa de BMST, Rossi entró al trapo por el asunto que tanto ha analizado el de Cervera y lo hizo con suma dureza: “en un momento decidió hacerme perder el Mundial haciendo ganar a otro que ni siquiera era su compañero. Inventando excusas, en realidad para él, yo era al que quería destruir, él quiso destruirme para quedarse con mi sitio”, dijo el campeón italiano. Rossi comentó que Márquez quiso favorecer a Lorenzo y que le advirtió para que cambiara, cosa que no ocurrió, admitiendo de forma tajante que para él “fue una injusticia muy grande que nunca se me quitará”.

Aleix y Fabio, contra Marc

En cuanto al choque con Oliveira, por el que ha tenido que pasar por el quirófano Marc, Aleix Espargaró y Fabio Quartararo fueron bastante críticos con el piloto de Honda, pero también con la sanción, el long lap penalty que Márquez no cumplirá a todos los efectos porque no correrá en Argentina, de modo que prescribe la falta, que no le afectará en Austin, en el Circuito de Las Américas, uno de los favoritos de Marc.