Márquez arriesga y Honda entra en pánico:" asumo las consecuencias"

Marc Márquez ha conseguido recuperarse a tiempo para volver a coger la Honda esta temporada para sorpresa de todos y, por supuesto, estará el próximo domingo Valencia para la disputa del último gran premio del año. El piloto de Cervera ha dejado muy buenas sensaciones en su regreso a MotoGP y ya espera con ansías el año que viene, donde Honda, en principio, dará un paso al frente y luchará por el campeonato junto a Ducati y Yamaha, pero aún queda Cheste y el español está teniendo muchos problemas para encontrarse cómodo en este circuito y son varias las caídas que ha sufrido a lo largo del fin de semana.

“Sufrimos en frenada. Ya en Malasia perdíamos mucho en frenada, en conseguir parar la moto y siempre entrar muy al límite con la rueda de delante. Hoy, en las dos frenadas fuertes que hay en este circuito, la curva uno y la dos, es donde me he caído. Si te caes en el punto ese es por algo. Es ahí donde estamos sufriendo. En Australia no hay puntos de frenada fuertes, están la cuatro y la diez, pero no son puntos de frenada fuertes, por eso estábamos más cerca”, apuntaba Marc Márquez a los medios de comunicación.

A pesar de ello, Marc Márquez no tira la toalla y se muestra optimista para la carrera del domingo, es más, no descarta ir a por la victoria, aunque asume que el ritmo de las Ducati es mayor y que salvo sorpresa se alzarán con la victoria en Cheste:” De momento estamos en el top cinco o incluso en el podio, a nivel de ritmo, pero sé que mañana los pilotos Ducati sobre todo tienen una vuelta y ya hoy se han puesto todos delante. Empezarán a ir rápido, Quartararo también irá rápido y será más difícil”, señalaba el de Cervera.

No está siendo un fin de semana fácil para Marc Márquez, durante todo el fin de semana se ha sufrido varias caídas, a consecuencia de los fallos de la frenada que apuntaba antes, pero también asume que gran parte de la culpa ha sido suya:” Hoy he decidido arriesgar y asumo las consecuencias. He asumido las dos caídas. Sí que en la primera caída no estaba arriesgando aún, estaba con el cambio de aerodinámica y no la he terminado de entender. Y en la segunda ya ha sido más error mío, pero bueno, ya veremos. La cuestión es que soy un piloto que llega al límite con facilidad y llego a un circuito que me gusta y enseguida me he puesto primero. Luego los otros poco a poco se van poniendo y ya todo depende de lo que tengas, si la moto funciona mejor o peor, si los neumáticos se adaptan mejor o peor, si conservas mejor o no los neumáticos”, comentaba Marc Márquez.

Veremos cuál es la posición final del piloto el domingo, cada caída que sufre Márquez es un vuelvo en el corazón para Honda, pero lo que está claro es que a pesar de todo lo que ha sufrido este año el de Cervera, el curso que viene lo empezará con mucha más fuerza.