Portimão arranca con dinamita: Quartararo y Jorge Martín se van y Marc Márquez saca lo que guardó

Fabio Quartararo no ha sido tan tajante como sí lo ha sido Jorge Martín, que pocas veces se muerde la lengua, pero lo que sí han dejado más que claro el campeón del mundo en 2021 y el subcampeón de la temporada pasada es que sus etapas en Yamaha y Prima Pramac tocan a su fin en este 2024, y, por tanto, están en el mercado; como un Marc Márquez que por fin saca aquello que se guardó en Losail.

Uno cansado, el otro frustrado

Que a Jorge Martín no le sentó bien que Ducati eligiera a Enea Bastianini es un hecho incontestable, menos aún por dos temporadas, pero el madrileño, que de nuevo ha empezado mejor que el de Rímini la temporada pide sitio y lo hace anunciando que se va de Pramac, por lo que mete presión a Borgo Panigale: tiene otras opciones y no esperará hasta final de temporada para saber su futuro, han de valorarlo en su equipo ya. En rueda de prensa previa a Portimão dijo que “está claro que mi época en Pramac ha llegado un poco a su fin, llevo cuatro años, no he estado nunca en un equipo cuatro años. Y creo que me merezco probar en un equipo oficial; y es lo que voy a intentar”.

Y el adiós del español al segundo equipo de la marca italiana no será el único, Quartararo ya no oculta su interés por negociar con otras firmas: “estamos hablando con distintas marcas. Puedo decir que no estoy en una mala situación en este momento”, decía.

El Márquez de siempre

Tras las buenas sensaciones de Qatar, Márquez puede intentar dar un salto en el trazado luso, y a fe que así lo expresó al hablar de asumir (más) riesgos: “Hay que sentirlos”, comentaba, aunque aclarando cuáles son sus metas a corto plazo en el GP de Portugal: “sobre todo, para mí, mi gran incógnita es ya salir el viernes a ver si soy capaz de estar en unos buenos tiempos y en un buen nivel desde el FP1, que es lo que me costó en Malasia y Qatar”. En esta línea se expresó su hermano, Álex, el cual dijo del 93 que debe sumar puntos pero, a la vez, “sabe que no lo tiene todo por la mano como para jugársela de esa manera”.