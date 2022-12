Honda revela su arma para 2023, y no es Márquez; Rossi, su secreto

Como ven, seguimos de alguna manera relacionado la actualidad del Mundial de Moto GP con dos de sus más grandes campeones, antaño colegas y hoy enemigos dentro y fuera de las pistas. Y lo hacemos porque Marc Márquez y Valentino Rossi vuelven a ser protagonistas, cada uno a su manera, de la actualidad de la categoría reina. El de Honda, por el golpe que supone una de las apuestas en firme de su equipo; el italiano porque se ha desvelado que su carrera pudo ser muy diferente.

Davide Brivio, el que fuera director del equipo Yamaha, ha revelado que Valentino Rossi estuvo a un paso de firmar por Suzuki cuando su carrera estaba por dar un giro radical, tras su paso fallido por Ducati, donde en dos temporadas todo fueron malas noticias para el italiano. El de Lecco ha hablado con Crash, donde contó este episodio desconocido de la vida profesional del nueve veces campeón del mundo.

Brivio contó al mass media que, en 2014, el mandamás de Suzuki, Shinichi Sahara, le llamó y le dijo: “tenemos muchas ganas de volver, y lo haremos en 2014, así que me gustaría saber si Valentino está interesado en unirse al proyecto”, comentó en el citado medio, para asegurar que “se lo conté a Valentino, sabiendo que el contrato con Ducati era válido hasta el final del campeonato de 2012, y me dijo que necesitaba una moto para 2013, no para 2014. Así que no podía esperar a Suzuki”. El episodio es francamente sorprendente porque podía haber modificado por completo la carrera del italiano, cuyo último título mundial de Moto GP data de 2009.

Y, de haberlo hecho, seguramente habría condicionado también a Marc Márquez, rival de Rossi, y Álex Rins, expiloto de Suzuki y arma secreta revelada por Honda. En base a este último asunto, Lucio Cecchinello ha hablado con Motorsport, donde ha valorado muy positivamente la profesionalidad del piloto español, diciendo que con Rins queremos “volver a la altura de nuestra historia como equipo. Solo hemos trabajado un día y es difícil ahondar, pero la primera impresión fue muy positiva, un profesional cien por cien, como otros pilotos que hemos tenido, todos muy profesionales”. ¿Podrá el factor Rins dar ese salto a Honda que necesitan en 2023?