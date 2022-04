Márquez domina, pero quien acecha a Bastianini es otro español

El GP de Portimao ha dado comienzo, la quinta cita del Mundial de MotoGP ha tenido como protagonista a Marc Márquez, el de Cervera ha dominado la primera sesión de entrenamientos bajo la lluvia y donde se espera que otro piloto español, Joan Mir, de un paso al frente. El que fuera campeón del mundo en el año 2020 actualmente marcha 4º en la clasificación general con 46 puntos a tan solo 15 del líder Enea Bastianini.

Joan Mir sabe que puede repetir este año su hazaña lograda dos cursos atrás ya que ve en la Suzuki una moto muy mejorada con respecto a la pasada campaña:” Es el momento de hacer podios. Es el momento de dar el siguiente paso: Llegamos a Europa, venimos de hacer dos sextos y dos cuartos. En las dos ultimas carreras he tenido la sensación de que de mitad de carrera en adelante o en algún momento de la carrera he sido el más rápido en pista. Esto es importante, tener destellos de rendimiento y no empezar bien y acabar mal”, comentaba el español en una entrevista en la previa del GP de Portimao.

Precísamente ahí, en Portugal, Joan Mir espera poder seguir mejorando con la Suzuki y aspirar a conseguir mejores puestos:” Poco a poco, esta moto está mejorando. Llegamos a circuitos en los que hemos logrado buenos resultados en el pasado, puede ser un buen momento para dar el siguiente paso, empezar a luchar por los podios. Y, lo que es muy importante, es que cuando empiezas a luchar por ellos, ya no bajarte del cajón. Eso es lo que al final, te da el hecho de poder luchar por el Mundial.

Lo cierto es, que a día de hoy, su compañero Alex Rins ha sido quien ha podido sacar el mejor rendimiento a su moto y por ello marcha 2º en el Mundial, con 10 puntos por encima de Joan Mir:” si fueran las ultimas cuatro carreras del Mundial, estaría enfadado, pero son las primeras cuatro. Sé perfectamente cuál es mi potencial, hasta donde puedo llegar. No estoy preocupado. Je podido hacer buenas carreras, buenos puntos, no cometer errores. Ahora llegarán mejores circuitos para mí. Todavía no he hablado en este campeonato, sinceramente”.

Por último, ha querido hacer alusión al primer y sorprendente puesto de Enea Bastianini y al ser preguntado por si tiene opciones de ganar el Mundial ha respondido lo siguiente:” ¿Por qué no? No porque lleve una moto del año pasado, no quiere decir que no pueda estar delante. Es una moto que el año pasado ganó muchas carreras y él lo está haciendo muy bien. Claro que es un candidato, estoy convencido”.