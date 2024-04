Márquez reacciona, impulso clave con Viñales de fondo y Bagnaia se revuelve, ataque feroz a Ducati

La caída de Marc Márquez cuando estaba liderando, había adelantado a lo largo de la carrera a sus principales rivales en estos momentos, entre ellos, Francesco Pecco Bagnaia y Pedro Acosta, deja un sabor amargo al 93 en uno de sus trazados fetiche, sin embargo, se le da margen a su reacción pese a los 44 puntos de desventaja que tiene ya con Jorge Martín, y Maverick Viñales, campeón en COTA, es el espejo en el que se mira.

Daba una posible clave de ello Peter McLaren, en Crash, asegurando que la mala fortuna en Las Américas del ilerdense es similar “al problema de la caja de cambios de Viñales en Portimao”, en clara alusión a la victoria del español en COTA: “Viñales insistió después de Portimao: 'Estoy feliz. Me fui sin nada, pero fui rápido y sé por qué pasó. Pasemos a la próxima carrera'. Es un poco así con Marc. Él sabe por qué se cayó, pero el problema es por los frenos”. Pero hay más donde agarrarse para el de Gresini.

Frankie Carchedi, jefe del equipo del catalán, aseguró que “correr delante con este problema durante toda la carrera fue realmente increíble. Hemos encontrado el paso que necesitábamos ayer, pero surgió un problema desafortunado en carrera que estudiaremos y solucionaremos”. Con ambos elementos conjugados y en disposición de ser superados, lo cierto es que el de Cervera ya ha sido capaz de ser el mejor en carrera, de tener ritmo ganador y ese objetivo se ha alcanzado antes de lo que se esperaba.

Gutted for Marc today. To run at the front with the problem all race was truly incredible. We found the step we needed from yesterday but an unfortunate problem arose in the race which we will study and fix. 💪 https://t.co/SetLRCzabj