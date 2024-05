Márquez rompe su silencio en Cataluña y deja helados a Martín, Bagnaia y Acosta: All-in a una carta

Lo cierto es que desde el punto de vista del aficionado ver un Campeonato del Mundo de Moto GP en el que cada fin de semana, sobre las habituales certezas, no se pueden hacer vaticinios de victoria clara, es una delicia. Suma en emoción, tensión y aporta más valor a cada cita, a cada logro de los pilotos más importantes del Mundial. Y aquí, todos estos se juegan algo, y, como no, Marc Márquez es de los que más tiene que ganar.

Sorpresa a la vista o al menos foco en el que mirar

En Cataluña quizá haya sorpresa y para Márquez está tendría un color. Pese a haber conseguido ocho títulos mundiales, de ser de Cervera, el 93 no tiene en el trazado catalán a uno de sus mejores socios, y esta temporada no iba a ser diferente. Es más, el español señalaba quién a su juicio podía ser el favorito de cara a un fin de semana tan clave para él como para todos aquellos pilotos, que no son pocos, que luchan por el campeonato. Ante los medios, el de Gresini advertía: “Si tenéis cuatro duros ponerlos en la Aprilia para este fin de semana, porque aquí normalmente siempre va rápido”. Y no solo eso, se quitaba presión de encima al señalar que “a nivel de circuito, este no subraya mis puntos fuertes”. De hecho, el vencedor en 2023 fue Aleix Espargaró.

La pelea se intensifica

Sea favorito o no para al menos repetir lo de las últimas citas del calendario, Márquez sabe que no puede caerse de la batalla por seguir en lo alto de la tabla, y no solo eso, está ansioso por quitarse el bloqueo de encima sobre la primera victoria, que ya han conseguido algunos de sus rivales, como Bagnaia, Jorge Martín o Maverick Viñales, precisamente una Aprilia.

Su futuro

Tampoco eludió Márquez hablar de su futuro, en palabras recogidas en Motorsports, así se reflejaba: “De lo que está en mis manos, intento dar mi 100% en pista. Cuanto mejores resultados tengas, más puertas se abrirán. Evidentemente, si uno no tiene contrato y hay marcas con vacantes, pues hay conversaciones”.