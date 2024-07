Márquez rompe su silencio por Ducati, KTM y Aprilia y hay lío, a Valentino Rossi le pitan los oídos

No hay vacaciones que valgan en el paddock y menos aún en el box de Ducati, donde además de estar (durante esta temporada) el gran candidato a destronar a Francesco Pecco Bagnaia, está el bicampeón y un Marc Márquez que ya de por sí genera tanto revuelo como los otros dos juntos. Para más inri, el 93 será el compañero, de igual a igual, del italiano durante las dos próximas campañas. Ahora bien, al ilerdense se le mira con lupa especialmente desde su rivalidad con Valentino Rossi, que no para.

El campeón se ha mojado y bien con respecto al 46 y el español

Uno de los grandes campeones de los últimos años, piloto de relevancia transcendental en Ducati y viejo enemigo de Rossi en pista, como es Casey Stoner, ha hablado de la polémica entre el italiano y el español en términos que no han gustado a los hinchas del primero. En el podcast Ducati Diaries, el australiano ha dicho respecto a la eterna polémica entre el nueve veces campeón del mundo y el ocho veces campeón del mundo que “todos eran amigos, entonces Valentino inició una guerra verbal y Marc se vengó. Si alguien conduce de forma agresiva y sabes que es capaz de cualquier cosa, no creas que estás por encima de él para asustarlo. No podrás asustar a alguien como Márquez”, decía un Stoner que rara vez se muerde la lengua y que en este caso ha tomado partido por el español, afirmando que fue el de Urbino no solo el que empezó la rivalidad, sino que salió perdiendo en ella. “Todo el mundo culpa a Márquez por todo eso, pero olvidan que fue Valentino quien empezó”, concluía. Seguramente en el box de VR46 no estarán felices con Casey.

Márquez no lo consideró demasiado

Antes, durante y después de confirmarse la firma de Márquez por Ducati Lenovo durante 2025 y 2026 se habló mucho de la posibilidad de que fuera a KTM o Aprilia, a lo que el español ha aclarado en Dazn que estas posibilidades eran la Opción C, la tercera, ni siquiera la segunda, pero sí, ¿por qué no? Hay dos marcas más, las dos europeas, que lo están haciendo bien, y tienen un método de trabajo y una progresión estos últimos años, y están ganando carreras. Era una opción (KTM o Aprilia) real y efectiva”.