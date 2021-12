Márquez rompe su silencio, se sincera y desnuda desde dentro a Honda

Dos temporadas, justo las dos que se ha perdido en gran parte Marc Márquez, han sumido a Honda en un mar de pesimismo del cual veremos si puede resurgir en la temporada que está por empezar. De hacerlo, sin duda, será de la mano de su gran campeón, un Marc Márquez que sigue con la recuperación de su lesión ocular. Ahora bien, algunos trapos sucios, que han tenido su incidencia en el rendimiento en pista, han sacudido a la firma nipona recientemente.

Y es que así como el de Cervera, el 93, ha mantenido desde su ausencia en las dos últimas carreras del Mundial de 2021 un notorio silencio, para eludir elucubraciones acerca del alcance de su lesión y sus posibles repercusiones de cara a la próxima campaña, su hermano ha querido hablar acerca de su situación, de las decepciones que se ha llevado en el plano personal y de los errores suyos y de Honda.

Sobre los primeros, Álex Márquez comentó a Motosprin que “sin mi hermano HRC ha perdió la referencia. No es casualidad que cuando regresó nos dimos cuenta de que no se había seguido la dirección correcta. Una situación que provocó un retroceso en el desarrollo de todas las motos”. Sin embargo, el pequeño de los Márquez en la categoría reina no eludió su responsabilidad en la temporada, ya que aseguró que “no hay un adjetivo concreto para definir esta temporada. Creo que ha sido un año difícil. Debo admitir que en algunos grandes premios debería haber hecho algo más”.

Miller lo tiene claro con su compañero

En el otro extremo, incluso de Yamaha y Fabio Quartararo, al menos por lo visto en las últimas carreras y test, está Ducati y específicamente Francesco Pecco Bagnaia, hoy por hoy máximo favorito al título en 2022. Al menos así lo ve su compañero de equipo, un Jack Miller que ha decepcionado en la pasada temporada. El propio piloto de la firma de Borgo Panigale dijo que “después de lo que he visto de Pecco en las últimas cinco o seis carreras, parece que debe ganarlo todo”, comentó en Crash, aunque aseguró que hay muchos otros candidatos. Con todo, para él Bagnaia ha terminado más fuerte. Miller, en el plano personal, espera mejorar sus prestaciones, que, como decimos, han decepcionado en el equipo italiano.