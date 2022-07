Márquez también tiene un plan: ilusiona y otro paso que Honda celebra

Cada progreso que realiza Marc Márquez en su recuperación supone una noticia de alivio para Honda y un motivo de celebración para MotoGP al completo. El mundo del motociclismo al completo está esperando cualquier tipo de novedad en torno a su estado de salud dentro del proceso de recuperación que afronta el español porque todos le echan de menos y quieren verlo de vuelta en los circuitos cuanto antes, así que la afición tiene un nuevo motivo para tener en la boca una sonrisa de oreja a oreja.

Si hace unos días ya contábamos en Don Balón que esta recuperación marchaba por buen camino y que había recibido el OK para comenzar la fisioterapia y también para empezar a poder hacer algo de entrenamiento de tipo cardiovascular, ahora son mejores las noticias todavía en esta nueva fase. Y es que Marc Márquez ha dejado de lado su cabestrillo y a partir de ahora su brazo derecho comenzará a hacer, dentro de lo posible, vida normal. El piloto ya no tendrá que llevar su extremidad pegada al cuerpo sino que le han dado el OK los médicos a que pueda moverlo libremente y a que comience a recuperar su masa muscular.

El propio Márquez, en declaraciones a través de sus redes sociales con sus fans, confesó que “empezamos la recuperación y vamos sin pausa pero sin prisa”. Y es que en todo momento ha quedado claro que el de Honda no quiere dar un solo paso en falso y también así se lo han hecho saber desde su propio equipo. El objetivo es que quede recuperado al 100% de sus condiciones físicas aunque eso implique que la vuelta a la competición y a los circuitos de MotoGP sea un poco más tarde. No hay problema en que su vuelta se complete la temporada que viene.

“Ahora puedo mover el brazo, no de una manera natural, pero voy a tener sesiones de fisioterapia y a partir de ahí iremos mejorando paso a paso”, alegó Márquez, esperanzado en que pueda dejar atrás de manera definitiva sus dolencias y, por qué no, verse el año que viene de nuevo peleando por un Mundial de MotoGP.