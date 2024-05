Valentino Rossi calienta Le Mans y Jorge Lorenzo lo incendia por Bagnaia y Márquez: la clave de todo

Ni indiferencia ni silencio, todo son expectativas sobre el nuevo cara a cara entre Francesco Pecco Bagnaia, actual bicampeón del mundo en la categoría reina, y el rey presente y de vuelta, un Marc Márquez que aspira a dar un paso más en Le Mans: ganar una carrea. Solo falta ver cuándo se producirá este. Para el 93 es clave saber que Jorge Martín y el turinés ya han ganado, mientras que él busca el espaldarazo definitivo a su aspiración con la Gresini. Y en medio nada más y nada menos que Valentino Rossi y Jorge Lorenzo, que marcan territorio en Borgo Panigale.

Dos rivales que se conocen bien, dos interesados

Si Jorge Lorenzo aseguró tras la carrera de Jerez que Marc Márquez habría ganado, incluso fácil, a Bagnaia si hubiera tenido una GP24, ahora Valentino Rossi, protector del de Turín, sale al paso del último cara a cara demostrando que sigue subido a cualquier facción que esté en el lado contrario al del ilerdense, y el enfrentamiento en pista entre el de Lenovo y el de Gresini le sirve para posicionarse.

Decía The Doctor sobre la victoria del campeón en el GP de España, con Márquez segundo, que “al final de la carrera, Bagnaia hizo tres vueltas perfectas y demostró que es el mejor piloto de Ducati. Un piloto completo, pero eso no lo descubrimos en Jerez. Además, el número que lleva en su carenado no es casualidad", comentó en Sky Sport. Y Il Dottore, además, se mostró especialmente exultante por la victoria de su compatriota sobre el español porque le toca el plano personal: si el tempo corre en contra de Márquez, él seguirá con su ventaja histórica.

Y este asunto es clave. Al de Cervera, que querrá en Francia dar la vuelta a la tortilla este fin de semana, le quedan quienes siguen considerándolo el mejor del paddock, como Lorenzo, pero a la vez le advierten sobre los cetros. El balear, al ser preguntado por los mejores pilotos de la historia, puso al 46 por delante del 93, precisamente por los títulos. Sí, Lorenzo le alaba, pero, a la vez, le recuerda que sin ese noveno título, Rossi, su rival histórico, seguirá por delante. Uno y otro comentario seguro que han llegado a oídos del catalán, y habrá tomado nota.