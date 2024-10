Márquez abre Pandora: zasca y rajada contra Bagnaia y pillan a Ducati, la telemetría mató a Martín

Si ha habido una cosa en la lucha por el Campeonato del Mundo de Moto GP es buen rollo, pocas polémicas entre pilotos y menos aún rifirrafes de gran calado, sobre todo entre los cuatro de arriba, sin embargo las palabras de Francesco Pecco Bagnaia acerca de su roce con Márquez en Motorland para justificar su déficit actual de puntos con Jorge Martín ha destapado la caja de truenos con la respuesta del de Gresini, que no solo no se amedrenta, sino que lo deja contras las cuerdas.

En la previa del Gran Premio de Tailandia, Álex Márquez se refería así a la polémica con el turinés y sobre cómo este se había expresado en términos que hacían referencia a ese incidente como condicionante por el título: “es normal que cuando estás luchando por el título te moleste lo que no controlas al 100%, como pueden ser los incidentes en carrera”, decía. Pero no se quedó ahí, el pequeño de la saga pasó al ataque, afirmando que a él también le pasaba en Moto 2, cuando luchaba por el título, que se acordaba más de los otros que de sus “errores”; un calificativo que ha completado lanzándole más presión: “quedan tres pruebas, está a 20 puntos y corre el riesgo de ver cómo se le escapa su tercer título consecutivo. ¿Está más nervioso que Martín? No me sorprende porque está más atrás. Jorge puede permitirse cometer errores, él no”. Si el número 1 ya tenía poco margen de error, desde las filas de la marca satélite le quitan las pegatinas a este.

¡ESTO LO CAMBIA TODO! 😱😱😱



Caída entre Álex Márquez y Pecco Bagnaia cuando luchaban por la tercera posición 👀#AragonGP 🇪🇸 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/D0iisywwyU — DAZN España (@DAZN_ES) September 1, 2024

Los datos, el factor determinante

Pero en esta lucha entre dos pilotos por el cetro mundial también hay para Jorge Martín -y, si cabe, también para Enea Bastianini- ya que el que fuera mánager de LCR Honda, Óscar Haro, le comentó a Franco Bobbiese que Ducati eligió a Márquez porque ha reducido a gran velocidad, incluso ganando carreras, los problemas que achacaba Bagnaia a la GP23 la temporada pasada. Y eso es algo que percibe Gigi Dall’igna. Es más, comentaba que “por eso escogieron a Marc Márquez para 2025, porque vieron su telemetría, y es exagerado lo que está haciendo con la GP23. De hecho, con una 2024, estaría jugándose el título este año”, sentenciaba.