Pecco Bagnaia ya piensa en Misano, el milagro de Brad Binder: Ducati descarta a Enea Bastianini

Las personas más cercanas a Pecco Bagnaia califican de milagro que saliera indemne de la caída y posterior atropello que sufrió en la salida en Montmeló. Lo ocurrido en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP no impedirá que intente estar en las próximas carreras.

Brad Binder pasó por encima de la pierna del italiano, pero por suerte, todo quedó en un gran susto sin consecuencias importantes para nadie. La evacuación al centro médico del circuito fue inmediata, aunque no fue hasta que llegó al Hospital cuando los médicos se dieron cuenta de que el campeón del mundo no tenía ninguna fractura o lesión destacada.

Bagnaia pudo viajar por la noche, junto al resto de la expedición de Ducati, a Italia, donde continuará con su recuperación. El objetivo es claro por su parte, estar el próximo viernes en Misano para disputar el Gran Premio de San Marino. El líder del Mundial no quiere perder ni una oportunidad de mantener su ventaja en el campeonato, y parece dispuesto a hacer un esfuerzo para volver a subirse a su moto. "Ahora lo intentaremos todo para volver a pista”, decía horas después. El director deportivo de la marca confirmaba las intenciones y remarcaba que no tiene ninguna fractura pese a la dura caída que había sufrido.

Pecco aún no entiende lo que pasó, porque lo normal hubiese sido salir por encima de la moto, lo habitual en este tipo de accidentes: “Ha sido una caída muy extraña y por suerte no me he hecho nada grave. Ya en la vuelta de formación he notado que tenía poco grip en el neumático trasero”, explicaba en el comunicado que distribuyó Ducati.

Bastianini, al quirófano

El que no podrá estar en Misano es su compañero de equipo, Enea, que sufrió una caída nada más comenzar la carrera, en la curva uno del circuito de Montmeló. El incidente provocó que otros pilotos se fueran al suelo. Bastianini deberá pasar por el quirófano para solucionar las fracturas que sufre en el tobillo y en la mano. Se desconoce el tiempo que tendrá que estar de baja por sus lesiones.