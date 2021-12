Petronas carga contra Yamaha y Rossi: despedida amarga del italiano

El fichaje de Valentino Rossi por Petronas se fraguó como la última posibilidad para el italiano de continuar esta temporada en MotoGP a finales del curso 2020, teniendo en cuenta que Yamaha tenía claro su plan de promocionar a Fabio Quartararo a la marca principal; decisión que les ha reportado el título mundial en esta temporada 2021. Pese a todo, la marca satélite no estaba del todo convencida de la llegada del veterano piloto italiano, que más allá de tratarse de la mayor leyenda de la parrilla no contaba con ningún atractivo para el proyecto a futuro de la escudería. Tras un año plagado de malos resultados y estar siempre en la parte trasera de la tabla, con el jefe del equipo malasio, Razlan Razali asegurando ahora que no deberían haber fichado a ‘The Doctor’.

Unas palabras que no han sentado nada bien al piloto italiano según informan varios medios, aunque el propio Valentino Rossi no ha querido responder. Las quejas de la escudería malasia en cierta parte han ido encaminadas más a Yamaha que al propio piloto, asegurando que tras anunciarse el fichaje de Fabio Quartararo por la escudería principal apenas contaron con margen de maniobra para fichar otro sustituto que no fuese el propio Rossi, el cual contaría además con moto oficial: “Siempre se asumió que no teníamos más remedio que fichar a Valentino en 2021. Se suponía que estábamos bajo presión de Yamaha, pero no existió tal presión” comentó Razali.

La llegada de un piloto tan veterano fue en contra de la política que había llevado hasta el momento el equipo malasio apostando por los jóvenes talentos, una fórmula que los llevó incluso a luchar por el título de MotoGP en 2020 de la mano del propio Fabio Quartararo. Una progresión ascendente que se ha visto frenada en seco este curso, con la salida de Petronas del campeonato incluida, y con más incógnitas que nunca de cara a 2022 tras la llegada de Andrea Dovizioso. El propio Razlan Razali ha puesto de manifiesto el empeño de Rossi en sus intentos para volver a luchar con los mejores, a pesar de que, si pudiese volver atrás, cambiaría su decisión de 2020.

Yamaha por su parte tampoco ha querido añadir más leña al fuego respecto a este asunto, a sabiendas de que continúan teniendo una relación vigente con la escudería malasia como su marca satélite; a pesar de que el equipo cambiará de nombre en 2022. La retirada de Valentino Rossi continúa dando mucho que hablar en MotoGP, aunque el italiano ha recibido este último dardo desde la que fuese su propia casa, como un palo más a su pésimo rendimiento en su última temporada en la competición.