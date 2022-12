Pol Espargaró carga contra Honda y trama su venganza: Márquez alucina

Desde luego, Honda no se ha caracterizado esta pasada temporada por tratar bien a sus pilotos, más allá de su emblema Marc Márquez. En el pasado ya fue el propio hermano de Marc, Álex el que criticó al equipo japonés por el trato que le dieron, tal y como os contamos en Don Balón. Sin embargo, resulta ser que el catalán no ha sido el único que se ha sentido de tal manera y Pol Espargaró, otro piloto que también estuvo en Honda la temporada pasada y que, igual que Álex, ha cambiado de equipo para la próxima campaña, también criticó a Honda en declaraciones recogidas por el Diario AS.

En este sentido, Espargaró se alineó con las criticas de Álex Márquez y afirmó que no se sintió bien tratado durante la temporada pasada: “Sentí que era un piloto de fábrica de Honda durante un año. Este año ha sido completamente redundante, con los mismos problemas cada fin de semana, cada carrera, y realmente luchando”, dijo.

Ahora, alejado de Honda y como piloto de KTM, Pol también quiso comparar a las dos escuderías: “Son diferentes formas de trabajar. Creo que la que dejo es la equivocada, realmente lo creo, pero es su forma de hacer las cosas. No soy nadie para decirles cómo hacer las cosas”, afirmó.

Así pues, por las formas en las que el pequeño de los Espargaró ha salido de Honda, resulta evidente que, de cara a la próxima temporada, uno de sus objetivos será el de demostrar que la fábrica japonesa perdió un gran piloto con su marcha. Para ello, Augusto Fernández, que será su compañero de equipo en KTM, desveló que el plan del nuevo equipo de Pol es muy ilusionante: “Con Pol como compañero de equipo con mucha experiencia con KTM y con Binder y Miller, también con experiencia. Creo que tenemos un buen equipo”, sentenció.

Sin duda alguna, a las expectativas ya conocidas para MotoGP 2023 de ver quién será el nuevo campeón, con varios candidatos al título como Marc Márquez, Fabio Quartararo o Pecco Bagnaia, ahora también se le tendrá que sumar la voluntad por parte de Pol Espargaró de intentar llevar a cabo su venganza personal contra Honda. Los ingredientes para una gran temporada en MotoGP están servidos.