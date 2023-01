Ganó a Valentino Rossi y pone a Márquez en la encrucijada por Ducati

Una cosa es la esperanza de ganar y otra muy diferente es la realidad que lleva a esos triunfos. Hoy, Honda está lejos del segundo escenario con respecto a Ducati y aunque esa certeza la tengan grabada a fuego en la firma japonesa, básicamente para que durante este invierno esas circunstancias cambien, lo cierto es que tal vez eso no ocurra. Al menos así lo piensa un Jorge Lorenzo que se ha atrevido en DAZN a poner en la encrucijada a Marc Márquez.

En el cinco veces campeón del mundo tenemos una voz autorizada, una capaz de poder afirmar que ganó a la vez a Valentino Rossi y Marc Márquez en la lucha por el título mundial en un año, el 2015, donde la corona fue a parar a su cabeza en un polémico final. Pues bien, en el conocido medio de comunicación, el balear ha dejado caer que la única posibilidad que posee el 93 de volver a ganar un campeonato pasa por cambiar de aires.

“Marc quiere seguir ganando campeonatos del mundo y ahora con Honda no puede”, argumentó Lorenzo, porque “llegará un momento en el que tendrá que elegir entre ganar el título o ganar dinero, aunque no creo que Honda le siga ofreciendo el mismo contrato”. Para Lorenzo el título mundial de los próximos años está definido en “rojo, especialmente con Gigi Dall'Igna”. Pese al contrato en vigor del de Cervera que lo une a la marca nipona, la reciente defensa del ocho veces campeón con la renovación de Alberto Puig, si bien no pone en duda las palabras de Lorenzo, sí al menos dejan intuir que hay fe en el trabajo dentro del ala dorada para cambiar la dinámica. Fácil, seguro, no va a ser.

Por eso tal vez una forma de pulsar las sensaciones de este posible crecimiento de Honda sea escuchar a quien dejó Suzuki por el equipo de Márquez, un Álex Rins que charló en exclusiva con Autospot y afirmó sobre la RC213V: “la verdad es que era una sensación rara, era complicado porque es una moto muy diferente a la Suzuki, pero tengo que decir que no pensé que fuera una moto tan mala”. Recordemos que junto a Takaaki Nakagami, Rins formará parte del equipo satélite, Team LCR.