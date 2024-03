Primero KTM y ahora Aprilia, aviso a Ducati y Bagnaia con Márquez: tres pilotos hablan ya del cambio

Quizá en el Gran Premio de Portugal podemos empezar a salir de dudas acerca del nivel de Marc Márquez y sobre todo de la proyección que ese nivel conlleva. De Francesco Pecco Bagnaia e incluso de Brad Binder y Jorge Martín ya tenemos confirmación, pero hay tres protagonistas en el paddock que ven aún una carta oculta en el ilerdense, algo así como un calculado proceso de estudio para un posterior asalto a cotas más altas.

Quizá no hablamos tanto de guardarse algo del máximo que puede dar para cuando necesite apretar más por su bien en la tabla clasificatoria, pero sí que aún le quedan recursos por destapar sobre los cimientos actuales. De lo primero, de ir al límite, habló en Aprilia, para un acto con Estrella Galicia, el piloto Miguel Oliveira, del TrackHouse Racing. “A Marc con la Ducati lo he visto muy bien, igual se guardó un poco porque creo que quería empezar con un resultado más sólido, pero su velocidad ya me la esperaba porque al final del día nunca ha habido ningún piloto, recientemente, con una Ducati que no haya ganado o no haya ido rápido”.

Y también desde Noale y sobre la adaptación del catalán ha dado su opinión Aleix Espargaró, quien en Motorsprint dijo que Márquez “es sin duda el piloto con más talento, y pilota la mejor moto de la parrilla: uno más uno, son dos. Veremos cuánto tiempo necesita para llegar, pero será uno de los más fuertes”.

Y ahí está la clave. El gran rival durante los años de máximo esplendor del de Cervera, Andrea Dovizioso, cree que “verle pilotar así y estar tan por delante debería ser preocupante para sus rivales, porque si puede modificar eso un poco puede ser realmente peligroso para los demás”, aseguraba en ‘ZamTube’, destacando que cuando se adapte podrá marcar la diferencia y está en un equipo correcto”. El aviso es triple y llega hasta Bagnaia.