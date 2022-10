Rajada de Bagnaia por el Mundial y Quartararo, y Márquez también avisa

Llega la antepenúltima cita del Mundial y los grandes aspirantes al título, especialmente Francesco Pecco Bagnaia y Fabio Quartararo, que se colocan en este mismo orden de favoritismo, velan armas para no cometer errores fatales. Ambos saben que Ducati tiene ventaja por mecánica y prestaciones, también por inercia, y el italiano, confiado, lanza un dardo a su oponente con el fin de mermar su moral de cara a la cita de este fin de semana. Pero no son los únicos preparados para ella, Pol Espargaró y sobre todo Marc Márquez esperan dar guerra en la carrera.

Y esperan darla desde Honda porque el circuito de Phillipe Island es diferente, quizá imprevisible, y entre el río revuelto de Australia Márquez se ha solido encontrar muy bien. Por activa y por pasiva ha dicho el 93 que las victorias no son su objetivo de aquí al final, son las sensaciones, evitar las caídas, pero lo cierto es que, si se ve con potencial, Márquez se lanzará a luchar la carrera a quien vaya por delante.

“Phillip Island es un gran circuito para correr, es muy diferente a casi cualquier otra pista del calendario. He tenido muchas carreras memorables allí y casi siempre es una bonita batalla, especialmente en las primeras vueltas”, decía en la previa de la carrera en suelo Oceánico.

Bagnaia, al margen de sus rivales, empezó a correr en Australia antes de tiempo, desde los micrófonos, avisando al francés de que no necesita ayuda de su equipo para ganar. “Seguro que en las dos últimas carreras del campeonato me vendría bien algo de ayuda, pero he ganado seis carreras porque era el más fuerte, no porque alguien me dejara pasar. Las órdenes de equipo son buenas, seguro, pero no es por el momento” comentaba el 63 de Borgo Panigale. De la misma manera, el hombre favorito en las apuestas comentaba que “Fabio, sin duda, es el hombre a vencer. Es uno de los pilotos más fuertes y el campeón del mundo del año pasado, pero estoy en mejor situación que Fabio. Me siento muy bien con mi moto. Él lucha más con su moto”, comentaba.