Resaca durísima: Márquez en medio de la guerra con Honda y Quartararo

La resaca del Gran Premio de Tailandia no podría estar más acentuada: el Mundial está apretadísimo con Fabio Quartararo desaparecido totalmente en la carrera y Aleix Espargaró y sobre todo Francesco Pecco Bagnaia sacando petróleo de su desliz, que puede ser fatal. Así lo piensa otro en franco ascenso en sensaciones y posibilidades, de cara a la próxima temporada y al tramo final del campeonato, como es Marc Márquez. Aún así, el ruido también le llega al de Cervera de puertas adentro.

Sobre Quartararo y su situación -recordemos que el francés no ha parado de quejarse de su moto y de su equipo, sobre todo al compararlo con Ducati- basta una declaración de intenciones del líder de Moto GP; al terminar la carrera, sin puntos en su casillero, se fue sin hablar con la prensa ni con su equipo, Yamaha. El cabreo parece monumental en un galo que ve como se le puede escurrir el título en la misma orilla.

Bagnaia no ganó, pero como si lo hubiera hecho. Vuelve a estar en la pomada, se acerca, y mucho, a Quartararo y afronta el tramo final sin disimulos: quiere y cree en el título. También lo hace Márquez, que se moja en esta disputad: “¡Apuesto por la moto de ‘Pecco’!”, dejó dicho el 93 de Honda tras la carrera de Tailandia -donde fue quinto- sobre la disputa entre Yamaha y la firma de Borgo Panigale, que, dicho sea de paso, como equipo está dos o tres escalones del resto.



Más madera en Honda

Si decimos que Márquez acabó satisfecho en la prueba sobre lluvia de Tailandia, como reflejan sus palabras: “para mí ahora lo más importante es acabar las carreras, no podía permitirme otro Aragón. Tras 10 vueltas empecé a apretar más, comentó tras la disputa del último gran premio”; en Honda no hay plena satisfacción, ya que su otro piloto titular, Pol Espargaró, rajó de lo lindo: “las intenciones de Honda me dan igual, yo lo que quiero es sacar resultados para mí. En ese sentido soy egoísta”, argüía, para completar diciendo que “me sentía muy bien con la moto a principio de año pero luego todo cambió y ahora sufro mucho”, quejándose de que Honda no aprovecha a sus pilotos.