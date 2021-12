Revolución en 2022 en Ducati y Bagnaia dispara contra Valentino Rossi

La relación entre Valentino Rossi y Francesco Pecco Bagnaia es excepcional, al menos de puertas afuera; de hecho al subcampeón del mundo se la he venido en denominar como el protegido The Doctor dentro del paddock, pero eso no ha sido impedimento para que el joven piloto italiano opine sobre una era pasada, en muchas ocasiones dorada para Il Dottore, que sin embargo el actual integrante de Ducati no ve con tan buenos ojos, lo que, tras un análisis somero nos deja un palo encubierto a su ídolo y compatriota.

No directamente, pero de forma subjetiva, Bagnaia ha querido romper una lanza en favor de su momento por delante de las disputas que ocuparon las etapas del legendario 46, y toda vez que han quedado señalados algunos de los más fieros oponentes del nueve veces campeón del mundo, además del mismo Rossi, la pulla queda ahí, aunque, eso sí, también dirigida a los Marc Márquez, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa o Sete Gibernau.

En una entrevista concedida a Motorsport, Pecco Bagnaia comentaba sobre su actual rivalidad con Quartararo (y también el mismo Márquez) que “creo que nuestro deporte está cambiando, porque hace años no era así. Y creo que es una gran página de nuestro deporte, porque el respeto es siempre lo principal”, dijo, remarcando que “más que nunca, creo, y siento que el respeto es lo principal". Evidentemente el de Ducati no ve así, tal y como señala el citado medio, la era Rossi, tenga Valentino en ‘esa culpa’ el peso que Bagnaia considere.



Cambio de rumbo en su fábrica

Y si Bagnaia ha sido protagonista por sus palabras y su equipo por las altas expectativas que está generando, sobre todo tras el gran final de 2021, ahora también lo es por nuevos movimientos internos, ya que Fonsi Nieto ha promocionado hasta la categoría de director deportivo (desde su anterior función de entrenador), mientras que la salida de la firma de Borgo Panigale de Francesco Guidotti, que se ha marchado a KTM, ha propiciado que Pramac Ducati se hiciera con Claudio Calabresi, que se estrenará en su nuevo cargo en esta nueva temporada que está por empezar con el Mundial de Motociclismo de 2022.