Saltan las alarmas en Ducati: Honda acierta y Marc Márquez enloquece por competir con Bagnaia

Honda ya tiene una nueva esperanza para dar caza a las Ducati, el nuevo chasis de Kalex es la gran opción de la marca japonesa para ser una moto más rápida y comenzar a sumar velocidad y puntos a su cuenta en este Mundial de Moto GP, donde no han comenzado nada bien. Y es que pese a algunos fallos eléctricos en su puesta en escena en Le Mans, el chasis es un avance que gusta a Honda y se esperan buenas prestaciones de cara al futuro.

Al ser preguntado sobre las capacidades del nuevo chasis, Mir aseguró que les traería mejoras en varios aspectos: “Nos ayuda en el giro en las curvas rápidas y evitar los caballitos, es de lo que trata el tema de las alas. Ha mejorado la moto, no le fue mal a Bradl”.

Pese a que Mir no ha podido darle más de una vuelta al nuevo chasis por un problema eléctrico, sí que ha contado con información de primera mano de Stefan Bradl sobre el funcionamiento el chasis, por el que están muy satisfechos: “Él ha podido rodar por la mañana, así que tenemos información suya. Le gusta. Hemos hablado y lo nota diferente, me ha dicho que a él le ha gustado mucho y que tiene curiosidad por lo que decimos nosotros.”

Que el nuevo chasis ofrezca mejores prestaciones es un gran paso adelante para Honda, que sabe que no será suficiente con algunas mejoras para acercarse a los puestos de cabeza. Sin embargo, contar con una buena base como lo es el chasis de Kalex, es una gran noticia para los japoneses, que a partir de ahí deberán evolucionar otros aspectos para ser capaces de alcanzar las todopoderosas Ducati.

Bagnaia, por su parte, lejos de estar preocupado, se ha mostrado muy satisfecho con el rendimiento de su actual Ducati gracias a la cual lidera el campeonato de Moto GP a la cual no le quiere hacer muchos cambios: “Ahora mismo, la Ducati que tengo me parece una moto muy buena”. De modo que no se esperan grandes modificaciones en la moto de Pecco Bagnaia, que mientras lidere el campeonato no cambiará grandes cosas en su máquina.