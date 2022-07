Se rinden a Quartararo: Yamaha resurge tras Assen, Márquez, en el ajo

Pasado el bochornoso Gran Premio de Holanda, donde Yamaha no consiguió ni un punto de parte de sus pilotos, Fabio Quartararo y Andrea Morbidelli, desde la escudería japonesa han tenido que salir al paso para calmar las aguas. El team manager, Massimo Meregalli pasó revista de la no tan mala situación de los suyos pesa a la lamentable imagen de su equipo en Assen, y recordó que Quartararo es el actual líder del Mundial pese a la diferencia que logró recortarle Aleix Espargaró.



Así las cosas, la fábrica japonesa, en palabras de su manager recogidas por ‘motorsport.com’, hace balance de la temporada hasta ahora y mira al futuro con positividad y optimismo: "El comienzo ha sido difícil, porque esperábamos algo de Japón que no pudimos cumplir", introdujo Meregalli. "Creo que perdimos algo de motivación, pero luego decidimos dejar de pensar en lo que no conseguimos, y tratar de maximizar lo que teníamos. Fuimos a Qatar y la carrera de todas formas no fue como esperábamos, además nos costó un poco entender la nueva aerodinámica. Luego fuimos a Indonesia, y tuvimos un resultado realmente bueno en mojado, una circunstancia en la que no solemos rendir bien".



Ya sobre el líder del Mundial, Quartararo añadió lo siguiente sobre la madurez que viene experimentando el francés encima de la moto: "Creo que el cambio que tuvo Fabio fue en COTA (Circuito de las Américas), cuando al final de la carrera, a pesar de que teníamos una diferencia muy grande en velocidad punta, fue capaz de luchar con Marc hasta el final de la carrera. Fabio tiene una gran consistencia, y probablemente en este momento es el único que realmente puede explotar al máximo los puntos fuertes de nuestra moto, y tiene un gran feeling con ella. Es maduro, más que el año pasado, porque está mejorando el tiempo por vuelta allá donde vamos, y es muy decidido. También, cuando digo maduro, porque en situaciones difíciles como Argentina, en COTA, en Qatar, al final se sintió decepcionado, pero no en el mal sentido".



Un testimonio en el que se mencionó el mérito de Quartararo por aguantar en más de una ocasión el pulso con el siempre temido Marc Márquez.