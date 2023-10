Terrible revelación de Marc Márquez que lo aclara todo, enfado de Bagnaia y pelotazo de Jorge Martín

En el universo Ducati hay dos mundos enfrentados y Philippe Island va a marcar gran parte del resultado en la pelea por el Mundial. Uno de ellos es el que sobre el papel domina Francesco Pecco Bagnaia pero que en el plano de las sensaciones parece que se decanta por el otro, el de Jorge Martín. De momento en Australia ya ha salido el cabreo del campeón, el paso al frente de Martinator y, a la vez, también se ha desvelado el malestar de un mito, como Casey Stoner, por la deriva actual o de un Marc Márquez que hacía una revelación que lo aclara todo.

Enfados en el ‘seno de Ducati’

Del que es el campeón vigente, Bagnaia, al que lo fue en Ducati, Casey Stoner, hay una enorme diferencia en el entendimiento y funcionamiento de Moto GP, sin embargo ambos han rajado, cada uno en lo suyo, acerca de ello. El número 1 lo hacía de los pilotos que aprovechan su rueda en los clasificatorios; el australiano del destino que ha tomado actualmente la categoría renina, detrás de lo cual está la causa de que dejara la competición.

“MotoGP en general está cambiando: hoy ver a diez pilotos casi parados en la fila para esperar un rebufo que no necesitan para mí no es justo ni aceptable”, decía enfadado el líder de la clasificación sobre una situación que con él, a su juicio, se repite demasiado. A todo ello se une un ritmo intratable de Martín, que vuelve a poner cerco a su liderato.

Por su parte Stoner insistía en la electrónica como mal del actual espectáculo. “La electrónica está dominando MotoGP, y esta fue una de las principales razones que me empujaron a dejarlo”, comentó en GPOne donde solo dio margen al piloto en la curva y la frenada.

El 93 habla claro… y se entiende todo

Muchas personas se han preguntado cómo Márquez arriesga tanto yéndose a Gresini con el contrato que tenía en Honda hasta 2024, pero escuchándolo en el GP de Australia se entiende. “En el 2019 salía todo, ahora hago lo mismo y no se levanta la moto”, decía al diario AS. Caída tras caída, el ilerdense cuenta los días para despedirse de una temporada “difícil” y que le ha dejado una certeza: no sabe si en Ducati podrá vencer, pero sabe que en Honda no iba a hacerlo.