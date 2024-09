Tras el desastre de Ducati con Márquez y Bastianini, Jorge Martín dice basta: solo le queda Bagnaia

El Gran Premio de Indonesia ha dejado realmente marcado este Mundial de MotoGP. Y es que en un fin de semana que comenzaba de la peor manera para Jorge Martín, que acabó el sábado en el suelo y viendo como Márquez, Bagnaia y Bastianini le recortaron un buen puñado de puntos, el piloto madrileño ha cuajado una carrera inmaculada en la que ha sacado máximo provecho de todo lo sucedido con una victoria contundente.

Marc Marquez retires with his Gresini Ducati on fire 🔥



📺 Watch the #IndonesianGP via @kayosports https://t.co/AwHlb9dt5r

📲 RACE CENTRE https://t.co/E46mniAznL#MotoGP #MM93 pic.twitter.com/0ISHX5yP3a