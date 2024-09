Tras la victoria 100, Domenicalli señala el plan de Ducati con Márquez y Bagnaia: Acosta ya tiembla

Si hay algo seguro en MotoGP es que Ducati es la marca más dominante y no hay nadie que se les pueda acercar. Por mucho que se esfuercen equipos como KTM o Aprilia en seguir la pista a los italianos, la realidad es que no hay nadie que sea capaz de frenar el dominio aplastante que están mostrando desde Borgo Panigale. Una dominancia que los ha llevado hasta las 100 victorias en MotoGP, un hito con el que Claudio Domenicali no se conforma.

Y es que, si en Ducati se arriesgaron al subir a Marc Márquez al equipo oficial no es por quedarse satisfechos con lo logrado, sino por todavía conseguir más victorias y mayor dominio. Algo que, con Bagnaia y Márquez, esperan lograr: “El año que viene tenemos a Pecco y a Marc, dos grandísimos pilotos. Así que nuestro objetivo es extraer ese nivel, lo máximo posible. Queremos generar el mejor periodo de una marca entre todos los constructores de MotoGP” así confirmó sus intenciones Domenicali, en palabras recogidas por Motorsport.com.

Periodo dorado en Ducati y de sequía para los demás

Ante esta contundente declaración de intenciones, los que saldrán peor parados son los grandes pilotos de las demás marcas. Y es que, con la incapacidad por parte de Aprilia y KTM de estar a la par con Ducati, se presenta realmente difícil que Pedro Acosta o Jorge Martín puedan competir por victorias y Mundiales si los de Borgo Panigale no bajan el ritmo. Algo que, con dos fenómenos como lo son Marc Márquez y Pecco Bagnaia, se antoja todavía más complicado.

Inconformismo demostrado en el mercado

La realidad es que lo que dice Domenicali no es ningún farol, pues, si se tratara de un equipo conformista, Ducati no hubiera tomado todos los riesgos que tomó en el mercado de pilotos al arriesgarse a unir, en un mismo equipo, a dos gallos como lo son Marc Márquez y Pecco Bagnaia. Sin embargo, más allá de los posibles roces internos, la dupla formada por el italiano y el de Cervera era algo que no se podía dejar pasar si la idea era la de seguir creciendo.