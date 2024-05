Un ex de Ducati descubre el plan de Dall’Igna con Marc Márquez: Martín y Bastianini, por los suelos

Pese a tener a Pecco Bagnaia ya confirmado como primera espada para el equipo oficial de Ducati en 2025, los de Borgo Panigale siguen discutiendo sobre el que debe ser el compañero del italiano el próximo curso. En este sentido, hay tres grandes nombres sobre los cuales giran todas las discusiones: mantener a Bastianini, apostar por Jorge Martín o hacer un all-in con el mayor talento disponible y vestir de rojo a Marc Márquez.

Ante esta situación, Gigi Dall’Igna se presenta como uno de los grandes responsables a la hora de tomar la decisión definitiva. En este sentido, Danilo Petrucci, ex de Ducati y buen conocedor de la forma de trabajar de Dall’Igna, está convencido de saber la elección que hará el jefe de los de Borgo Panigale, que si algo quiere es ganar.

“Creo que Marc Márquez será el elegido. Lo siento por Enea. Gigi no es de los que deja escapar a un piloto como Márquez. Llevó a Ducati hasta lo más alto por su forma despiadada de razonar en el sentido de ir con todo a por su objetivo”. Así lo afirmó Petrucci, gran conocedor de la forma de trabajar de Gigi Dall’Igna, a GPOne.

Las dudas caen sobre Bagnaia

Si bien, el piloto italiano no tiene dudas con la forma de pensar de Gigi. Sí que las tiene con Pecco, al que cree que podría incomodar ver como llega otro gran candidato al campeonato del Mundo como lo es Marc Márquez: “Pecco está viviendo un momento increíble y está marcando la diferencia cuando hace falta. Pero no sé si estaría satisfecho si Marc llega”.

Y es que, a juzgar por las palabras de Petrucci, todo apunta a que, guste o no a Pecco, Marc tiene muchas papeletas de acabar vestido de rojo en 2025, algo que seguro frustrará a Jorge Martín que, pese a haber sido el mayor rival de Bagnaia, seguiría quedando en segundo plano en el equipo Pramac, una idea que no gusta nada al madrileño que sabe que merece ser piloto oficial de una vez por todas. Todo ello dejando de lado a un Bastianini que no parece tener la velocidad del resto de candidatos.