Valentino Rossi excluye a Marc Márquez y Ducati lo niega: “da miedo”

Dicen que lo viejos roqueros nunca mueren y seguramente esa frase la tenga en mente, al menos de forma indirecta, el director general de Ducati, Gigi Dall'Igna, que se ha referido al posible resurgir del 93 de Honda y, claro está, su posible incidencia en los intereses de Ducati, con Bagnaia y Bastianini como punta de lanza, y lo ha hecho con un profundo respeto. Menos ha mostrado Valentino Rossi, para el cual la pelea por el título está entre Bagnaia y Quartararo.

En una entrevista concedida al diario español Marca, Dall’lgna ha querido analizar los retos que tendrán por delante en la marca italiana para conseguir revalidar todo lo logrado en 2022, con especial incidencia en el título mundial de Moto GP, que se llevó Francesco Pecco Bagnaia en la última carrera. “Pecco es alguien que puede hacer historia, de verdad, porque solo piensa en cómo fue el Campeonato del Mundo de 2022: salió de dos o tres errores y podría haberlo ganado con mucha anticipación”, dijo sobre su piloto.

Pero más allá de Bagnaia, incluso de Quartararo, Dall’lgna especuló con la posibilidad de que Marc Márquez volviera estar en plena forma con su Honda, lo que no solo depende del estado físico del ocho veces campeón del mundo, y dejó claro que no se fía: “Marc Márquez siempre da miedo. ¿Cómo puedo decir que Marc Márquez no da miedo? Ha demostrado ser alguien que tiene la determinación, la fuerza, un estilo de pilotaje que debería asustarte. Alguien que no le tiene miedo a Marc Márquez está simplemente loco”, advirtió, haciendo, eso sí hincapié en que ve a Bagnaia capaz de todo.

Mucho menos lo tuvo y, posiblemente, lo tiene en cuenta al de Cervera un Valentino Rossi que atendió a Motorcycle News y habló del tramo final del campeonato de 2022. “me gustó que el último enfrentamiento fuera entre ellos, porque Pecco y Fabio demostraron que eran los más fuertes, también son los únicos, con Jorge Martín, que perseguían la vuelta rápida en clasificación si usar ninguna rueda”. En las palabras de The Doctor se atisba que le ve pocas opciones al español, además de la lógica simpatía que le tiene a su protegido, Bagnaia.

Lo cierto es que visto lo visto la temporada pasada, mucho tienen que cambiar las cosas para Márquez durante estos meses para que consigan en Honda dar con una moto capaz de luchar por el título desde le inicio.