Valentino Rossi se despide y ‘el otro’ título de Moto GP está en juego

Hablar de la máxima categoría del motociclismo mundial en las dos últimas décadas es, en mayor o menor medida, hablar del italiano Valentino Rossi. Más allá de sus nueve títulos, sus múltiples victorias, podios y adelantamientos, Valentino fue el piloto que llevó al motociclismo a otro nivel de modernidad incluso en su época más oscura, con su enfrentamiento con Jorge Lorenzo y sobre todo Marc Márquez, ante el que cedió su testigo. Esta semana Il Dottore dice adiós, pero ya ha querido adelantar el momento.

The Doctor, un tipo muy extrovertido y que rara vez se guarda algo ante los micrófonos, ha ido desgranando cómo están siendo los últimos grandes premios, como ahora, esta semana, justo antes de colgar el mono y mirar las carreras desde el otro lado de la barrera, en estático. Y esta vez, en los días previos al fin de semana del Gran Premio de Valencia, no ha sido menos: “aunque será mi última carrera en MotoGP me siento normal y creo que está bien, sobre todo porque ha sido una temporada muy larga”, decía en palabras recogidas por Crash.

Más concretamente quiso hablar de la cita en sí misma, como analizándola en continuidad con la temporada y su trayectoria en Moto GP: “Valencia siempre es un fin de semana especial y puede ser una carrera difícil en diferentes aspectos, especialmente porque siempre es la última ronda del año. Sin embargo, es un lugar en el que he tenido muy buenos momentos. Espero que tengamos un buen tiempo allí para que podamos concentrarnos en terminar la última carrera entre los 15 primeros y conseguir algunos puntos más”, comentaba.



Duelo al sol

Pensarán que Quartararo y Pecco Bagnaia ya cerraron su lucha por el Mundial y que con ellos se acabó la disputa por un cetro en Moto GP, pero nada más lejos de la realidad, ya que Enea Bastianini y Jorge Martín pelean por ser el mejor rookie del año, en una diferencia mínima entre ellos de 3 puntos (94 por 91), ya que el tercer novato, Luca Marini, está muy por detrás, con 41 puntos.