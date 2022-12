Yamaha le abre las puertas a Rossi: su regreso está cada vez más cerca

Ya lo adelantábamos en Don Balón este mismo fin de semana. Valentino Rossi estaría meditando mudarse en 2024 de Ducati a Yamaha. La marca italiana tiene a día de hoy 8 motos en la parrilla y la japonesa 2, a pesar de ello, Fabio Quartararo consiguió ganar el Mundial el año pasado y este curso ha luchado por él hasta la última carrera, pero en MotoGP, la propia FIM (Federación Internacional de Motociclismo), es consciente del favoritismo con el que comienzan todos los años los italianos y eso podría cambiar pronto.

Valentino Rossi estaría meditando llevarse las VR46 a Yamaha. Así lo aseguro el propio director del FIM, Jorge Viegas: “En 2024, el equipo de Valentino Rossi dejará Ducati y correrá con Yamaha. Esa es la idea, aunque, por ahora, no hay nada confirmado. Estoy dando una noticia: en 2024 habrá seis Ducati y cuatro Yamaha”. Un rumor por el que ha sido preguntado Lin Jarvis, jefe de Yamaha, y al que ha contestado de la siguiente manera: “no lo veo bien”, en referencia a las ocho motos de Ducati.

El Mooney VR46 Team podría calmar las aguas entre ambas marcas y Lin Jarvis tiene claro que no se negaría si Valentino Rossi decide cambiar de equipo: “Nos gustaría volver a tener cuatro Yamaha en pista en 2024; ese es nuestro deseo. Ahora está por ver si logramos superar los obstáculos que se presenten. Estas cosas pasan de vez en cuando. ¿Es normal que Ducati tenga ocho motos en parrilla? No. ¿Es bueno para el campeonato? No. ¿Es bueno para Yamaha? No”, ha sentenciado el jefe de Yamaha.

Teniendo en cuenta las declaraciones emitidas por Yahama y el propio director del FIM, parece inevitable que la marca de los diapasones y Valentino Rossi vuelvan a cruzar sus caminos en 2024, pero, todo dependerá de la negociación que lleven a cabo el piloto italiano y los japoneses. Ya conocemos de los nipones, ahora falta por saber qué opina de ello la propia Ducati y, por supuesto, ‘Il Dottore’, el cuál, regresaría a casa tan solo tres años después de su retirada.