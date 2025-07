Cadillac trae la tecnología del futuro en su regreso a Europa

Más allá de protagonizar himnos rockeros, Cadillac ha conseguido poco o nada en España. Y aquí, aún lograron eso, porque en el resto de Europa ni siquiera llegaron hasta ahí a pesar de los intentos que General Motors, la propietaria de la marca, hizo en el pasado para introducir en Europa estos coches.

Ahora, la antigua propietaria de Opel y actual dueña de Chevrolet, Buick, GMC, Hummer y las marcas chinas Baojung y Wuling quiere volver a ser alguien en el Viejo Continente, pero no en cualquier segmento: aspiran a asaltar el nicho de los eléctricos más lujosos con su Cadillac LYRIQ, pero hay un problema serio que no es otro que su reducida autonomía. Esperan, eso sí, compensarlo con un sistema, el Head Up Display de última generación, que están desarrollando de la mano de la empresa británica Envisics, antiguo proveedor de Land Rover.

¿Qué ofrecen exactamente?

El Head Up Display, ese pintoresco sistema de visualización de datos e información relevantes para la conducción en el que el parabrisas hace las veces de lienzo y que permite no tener que echar un ojo a las pantallas, está cada vez más presente en los vehículos de gama media y es extra obligado en los de alta.

Con la información a la altura de los ojos, el conductor obtiene el máximo rendimiento de sistemas de ayuda a la conducción como el lector de señales, el avisador de presencia de peatones o, también, los avisos informativos vinculados a servicios varios presentes en la ruta que se sigue. El sistema que prepara Envisics para Cadillac es, en concreto, capaz de completar más de medio millón de operaciones por segundo y es, también y además, eficiente y de tamaño reducido: los casi 18 litros de volumen que ocupaban estos dispositivos hace años se reducirán a seis cuando Envisics complete su tarea y la energía consumida por el dispositivo será también menor.

¿Qué significa eso? Pues que los vehículos que lo incorporen ganarán en autonomía al ver reducidos su peso y su consumo. En casos como los de Cadillac, en el que la autonomía de los vehículos que se ofrecen queda muy lejos de los más de 600 km que ofrecen ya muchos eléctricos asiáticos de alta gama, no es una cuestión menor. El LYRIQ, por ejemplo, se queda con sus dos motores en 494 km si equipa tracción total gracias a una batería de 102 kWk. El coche pesa 2,5 toneladas, una auténtica barbaridad para un SUV de 5 metros: Un Land Cruiser de combustión, que se queda en 4,92, pesa sólo 1,92 toneladas. La culpa, claro, la tienen las baterías.

Crecimiento

Cadillac, que no quiere restar empaque y presencia a sus coches, lo tiene claro: su liga es la de la tecnología y la comodidad, porque en otros ámbitos competir con China es difícil. El mercado de los Head Up Displays, adelantan desde Envisics crece a un ritmo del 28% anual. En 2032, esperan vender cada año 19,1 millones de unidades. Muchas de ellas se montarán en coches Cadillac.