Jeep tira la casa por la ventana este verano con su todoterreno para urbanitas

¿Buscas un todoterreno divertido, vistoso y a precio asequible para estrenarlo este verano? Si la respuesta es sí, el grupo Stellantis tiene lo que buscas. Se trata del Jeep Avenger 4XE, un MHEV que puede ser tuyo por menos de 36.000 euros si te conformas con la versión Overland. Junto a la versión The North Face, es la top de gama de las versiones térmicas del coche.

En un mercado en el que muchos todocaminos ofrecen sólo la garantía derivada de su superior altura libre al suelo para circular por pistas y caminos, Stellantis nos presenta una versión de su pequeño Avenger con cadena cinemática híbrida y capacidad de 400 mm para vadear agua gracias a sus 210 mm de altura libre al suelo. Con parachoques antiarañazos, PAR máximo de 230 Nm y potencia para acometer pendientes del 40% en grava o del 20% sin agarre en el eje delantero, estamos sin duda ante un coche que, esta vez con plena justicia -no, el Hustler de Suzuki no lo es- sí que se puede considerar un Wrangler en pequeño.

Las medidas del Jeep Avenger 4XE

El Jeep Avenger mide 4,08 metros de largo, pesa 1182 kg y ofrece una anchura de 1,77 metros. Com un 1,53 de altura y un depósito de 44 litros de gasolina, ofrece un maletero de 380 litros, pero llega a los concesionarios con sólo un motor disponible. Es, en concreto, un 1,2 de 136 CV que escala hasta los 145 CV si se combina, como es el caso de las versiones 4XE, con un sistema MHEV.

En cuanto a acabados, las versiones 4XE están sólo disponibles con la configuración intermedia Overland o con la top de gama The North Face. Las dos llegan muy equipadas y, en la más sencilla de ambas, encontramos ya luces LEDLuces traseras, critales LED de privacidad, iluminación ambiental, sensores de aparcamiento 360, monitor de punto ciego y retrovisor sin marco autoelectrocrómico, lo que se agrade en determinas situaciones de conducción en las que la luz del sol complica las cosas. La versión Overland 4XE está disponible según el portal de ofertas quecochemecompro.com a partir de 35.476 euros y, si prefieras la The North Face, toca pagar 3.000 euros más. A cambio, obtienes extras como llantas de aleación negras de 17 pulgadas con detalles dorados, adhesivo antirreflejo en el capó con el logo de The North Face y una singular parrilla de 7 ranuras con decoración especial ideal para un todoterreno.

Otras versiones del Jeep Avenger

Si el precio de la versión top de gama del Jeep Avenger es demasiado, la versión de acceso del coche está disponible a partir de 23.676 euros con un motor de 100 CV 1.2. El acabado más sencillo se denomina Longitude e incluye ya faros LED, aire acondicionado, elevalunas en las cuatro puertas, cierre con mando, pantalla táctil, radio DAB, Apple CarPlay, Android Auto y volante multifunción.

Si lo que quieres es una versión completamente eléctrica de tu Jeep Avenger, la opción más barata es el 156 CV con batería de 54 kWh y 400 km de autonomía. Con descuentos y ayudas, se queda en unos 26.400 euros.