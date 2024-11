Si quieres un Tesla, la marca está que se sale con sus descuentos y beneficios de aquí a finales de año

Poca presentación necesita el fabricante de automóviles Tesla, cuya cuota de mercado sigue creciendo en nuestro país mes a mes. La gran mayoría de los usuarios conocen perfectamente sus coches y cada vez son más los adeptos que optan por dar el salto a los vehículos eléctricos de la mano de la firma de Palo Alto. Sin embargo, no todo el mundo conoce sus múltiplesdescuentos.

Y es que Tesla no lidera con los Model 3 y Model Y las listas de ventas por casualidad. Lo hace por la gran relación precio/producto que ofrece, que puede mejorar todavía más con las últimas ofertas que la compañía ha lanzado en España. Podemos dividirlas en cuatro grandes grupos: el Tesla Boost, la financiación al 0.99% TAE, el programa de referidos y los Supercargadores gratis.

Actualmente, la marca ofrece dos grandes paquetes de descuento a la hora de comprar un modelo de Tesla en España. Por una parte, el más que conocido programa de referidos, que resta 500€ a la compra; y, por otra, el nuevo Tesla Boost, que resta 3.290 euros en vehículos como el Tesla Model 3.

A estos interesantes incentivos hemos de sumarle la atractiva financiación que ofrece la marca en la compra a plazos de sus automóviles eléctricos. Hablamos de unos intereses de solo el 0.99% TAE. Eso sí, esta solo es aplicable a unidades en 'stock' o que están a punto de llegar. Es compatible con el programa de referidos, pero no con el Tesla Boost.

1 year of free Supercharging



All you have to do is order & take delivery of your Model Y before Dec 31