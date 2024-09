Aparece la defensa de Mbappé: elogios de un DT y una estrella lo da como ganador del Balón de Oro

Francia derrotó por 2-0 a Bélgica en un duelo correspondiente al grupo A de la UEFA Nations League, con goles de Kolo Muani y Ousmane Dembélé. La noticia fue que el capitán del seleccionado galo, Kylian Mbappé, arrancó como suplente el encuentro, lo que despertó las críticas de los hinchas, la prensa y de las leyendas del fútbol de ese país.

Tras la victoria, el entrenador de Les Blues, Didier Deschamps, explicó su decisión y defendió al delantero de los ataques que viene recibiendo por su nivel de juego, después de un flojo rendimiento en la Eurocopa 2024.

“Estoy convencido de que en un mes estará mejor. Marcará goles, tranquilos. Con él siempre seremos más fuertes. Estoy convencido de que en un mes estará mejor. Con nosotros asume plenamente su papel de capitán, incluso cuando no juega. No tengo ninguna preocupación con Kylian", le dijo Deschamps a Telefoot.

🇫🇷 Deschamps: "Mbappé will score goals. Just relax, we will always be stronger with him”.



“I am convinced that in a month it will be better”.



“With us he fully assumes his role as captain, even when he is not playing. I have no worries with Kylian”, tells Telefoot. pic.twitter.com/0UKDJclqAa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024

Mbappé ingresó al minuto 67 del juego y a pesar de participar de algunas acciones de juego, los fanáticos que se acercaron al Parque Olímpico de Lyon silbaron al exdelantero del PSG.

Para CR7 el candidato al Balón de Oro

Cristiano Ronaldo fue otra de las figuras que salió en defensa de Kylian Mbappé. A través de su canal de YouTube, expresó que para él es el gran candidato a ganar el Balón de Oro 2024.

“Para mí puede ser el ganador del Balón de Oro por los próximos años”, manifestó CR7, aunque resaltó que hay otros jóvenes que también tienen chances como: “Haaland, Bellingham, Lamine Yamal, creo que estas generación tiene mucho potencial”.

⚪️✨ Cristiano Ronaldo: “Kylian Mbappé can win Ballon d’Or for the next few years! Also probably Erling Haaland, Jude Bellingham”.



Rio Ferdinand: “Vinicius”. 🇧🇷



Cristiano Ronaldo: “Also Lamine Yamal”. 🇪🇸 pic.twitter.com/I1EODZ93kN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2024

Para el exReal Madrid, Mbappé tiene todas las condiciones para hacer historia en el conjunto Merengue. “El club tiene una gran estructura, sólida, un gran entrenador y un presidente de varios años de experiencia. Creo que le va a ir bien”, señaló el futbolista luso.