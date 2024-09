Ni Vinicius ni Jude Bellingham; Cristiano Ronaldo escogió a su favorito: encima le dio su bendición

Florentino Pérez mantiene la tendencia de renovar el club cada cierto tiempo, exactamente cuando el plantel amerita caras nuevas. Incluso cuando el Madrid está pasando por un grato momento a nivel futbolístico, el mandamás del club blanco intenta darle calidad al primer equipo fichando al jugador del momento. Ocurrió con Kylian Mbappé, un fichaje que se tenía estudiado desde hace años y, que hoy, está rindiendo frutos, con Carlo Ancelotti como principal guía.

Esta cuestión no ha sido ajena para un ex del Madrid como lo es nada más que Cristiano Ronaldo, campeón de Balón de Oro, The Best, Champions, entre otros títulos. Cuando vestía los colores del club merengue, el portugués marcó una época, que con el paso del tiempo se fue acabando. Sin embargo, su vigencia como su pensamiento se mantiene, en este caso, opinó sobre el arribo de Mbappé al Santiago Bernabéu y el aporte que el extremo ofrece. Eso sí, el luso fue directo y honesto a la hora de describir la actualidad que acontece el Madrid.

CR7 respalda a Mbappé

En una conversación con Río Ferdinand a través de su canal, Cristiano Ronaldo fue consultado por todo, entre las más importantes, sobre Real Madrid. El excompañero del ‘Bicho’ en Manchester United le consultó sobre Kylian Mbappé y su llegada a Madrid. El portugués no fue ajeno a la situación y confesó que “creo que Kylian lo va a hacer muy bien en el Real Madrid”.

El portugués apoya al Madrid

Ya pasaron algunos años desde que Cristiano dejó de ser jugador del club merengue, sin embargo, nada le impide hablar o darle sus buenos deseos al equipo que alguna vez confió en él. “La estructura del club es muy buena y sólida”, apuntó el futbolista del Al Nassr. Asimismo, avaló el trabajo de Carlo Ancelotti y la gestión de Florentino Pérez. “Tienen un gran entrenador y presidente”, admitió.

El impacto de Kylian

CR7 agregó que “seguramente le irá bien allí”, refiriéndose a lo que le depara a Mbappé en un futuro cercano con el Madrid. Y la repercusión del francés ha sido total pese a que recién está iniciando su historia con el equipo galáctico. Con tres goles hasta la fecha, el ex Paris Saint-Germain ilusiona al pueblo madridista y ya espera por seguir dando la hora.