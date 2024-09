Mientras Rodrygo se queja por el Balón de Oro, otro delantero sonríe: 3 goles con el Madrid y sigue

El inicio tambaleante de Real Madrid en LaLiga está siendo reemplazado por la suma de talentos que en ataque se conforma cuando Carlo Ancelotti decide apostar. Las incorporaciones de Endrick y Kylian Mbappé sumaron a los ya conocidos Rodrygo, Bellingham y Vinicius. Exactamente, la inclusión del francés al Santiago Bernabéu se venía pensando desde hace muchos años, pero la espera terminó, y el exdelantero del PSG ya cumple su sueño. Los goles ya llegaron hace rato, un par por Liga y otro en la Supercopa de Europa.

La adaptación del campeón del mundo con Francia en 2018 se va dando de a poco, Ancelotti no acelera el proceso, aunque la titularidad del extremo sea un hecho. Mbappé, de todos modos, admitió una serie de cosas que rodean su actual presente y si le está costando desenvolverse en un entorno totalmente nuevo. El ex Mónaco no grafica otra cosa que felicidad y que las cosas van por buen camino, pues ya tiene un título a su favor y la química con sus compañeros se va dando con el pasar de los partidos.

Feliz y con ganas de más

La espera de Mbappé se hizo más largo de lo esperado, hasta el mismo jugador es consciente que Real Madrid estaba interesado en contratarlo desde que su nombre empezó a sonar fuerte. En plena concentración Francia para afrontar la Nations League, el extremo de 25 años fue consultado sobre su actualidad con su club, a lo que dijo que “todo va bien y que hemos ganado ya un trofeo”.

Prefiere vivir el momento

Mbappé resaltó que “cada vez va mejor. He marcado goles, todo va bien”, haciendo referencia a que su impacto es para remarcar. Ya son tres goles en cuatro partidos, el primer fue contra Atalanta por la Supercopa de Europa, mientras contra Real Betis anotó su primer doblete. Tiene la confianza de Ancelotti y sabe que esto recién es el inicio.

El efecto Mbappé en ataque

El entrenador del Madrid ha tenido que mover bien sus fichas, pese a que al equipo le está costando encontrar la dinámica ideal para que sus pupilos jueguen con automatismos. Sin embargo, el talento de Mbappé contrarresta todo pronóstico negativo, pues su efecto es total, ya que junto a Vinicius, Rodrygo y Bellingham conforman un cuartero de terror para los rivales.