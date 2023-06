Golpe y zarpazo a Luis Enrique de De la Fuente y serio aviso a los indecisos de Real Madrid y Barça

A efectos prácticos, con la salida del Real Madrid de Marco Asensio, Luis de la Fuente emula a Luis Enrique y solo se apoya en Dani Carvajal de entre todos los jugadores del Real Madrid para tratar de llevarse la Final Four de la Nations League, que sería el primer título de España en 11 años tras la Eurocopa de 2012. Nacho Fernández y Dani Ceballos desaparecen de los planes del seleccionador y eso, dada su respectiva situación contractual, echa leña a su futuro: si no juegan, no irán.

Como novedades hay que nombrar el regreso de Unai Simón, así como la vuelta al combinado nacional de Jordi Alba, Juan Bernat, Sergio Canales, Marco Asensio, Aymeric Laporte y Rodrigo Moreno, a la vez que por fin se hace efectiva la inclusión de Le Normand tras dar el sí a La Roja.

Kepa Arrizabalaga, David Raya, el citado Carvajal, David García, Rodrigo, Zubimendi, Fabián, Mikel Merino, Morata, Joselu, Nico Williams, Dani Olmo y Yeremy Pino repiten, mientras se caen los dos futbolistas merengues además de Mikel Oyarzabal, José Luis Gayà, Alejandro Balde, Íñigo Martínez, Pedro Porro, Ceballos, Bryan Gil, Iago Aspas y Gerard Moreno. Pedri también se queda fuera por lesión pero su situación empieza a mosquear al míster.

Aviso a varios jugadores

De la Fuente, que rompe con la maldición impuesta por Luis Enrique sobre ciertos jugadores, ha lanzado un aviso a los futbolistas que no tengan minutos, como ha ocurrido con los dos jugadores blancos, pero también con Ansu Fati. De la misma forma y como ya resaltábamos en Don Balón, el míster ha premiado la decisión de Asensio de salir del Madrid para tener más protagonismo convocándole para esta transcendental cita.

España se verá las caras ante Italia, vigente campeona de Europa, el jueves 15 en Enschede, y de ganar esperaría un rival del otro choque, el Croacia-Países Bajos. La final del torneo tendrá lugar el domingo 18, en la ciudad de Róterdam. Además, esta lista sirve como referencia para la de septiembre, donde España reanudará los partidos de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024 en donde no puede fallar tras caer ante Escocia (2-0).