Florentino sacude a Zidane por Pogba: Valverde destroza al medio galo

Hubo un tiempo -a decir verdad, fue más de uno y no hace tanto- en que el Real Madrid estuvo a un paso de hacer una locura de proporciones históricas (hablamos de tres cifras disparatadas) por Paul Pogba, concretamente cuando Zinedine Zidane medraba por el banquillo merengue. No la hizo porque el Manchester United, iluso, puso un precio extravagante a la operación, para dejarlo ir de la Premier. Con todo, el nefasto rendimiento del jugador francés desde hace bastante más de un lustro y su actual situación mediática hacen alzar la voz a Florentino Pérez -eso sí, internamente- por su negativa a sustituir al galo por un Fede Valverde que hoy en día es uno de los mediocampistas más en forma (y valorados) del mundo.

Por aquellas, si por Zizou hubiera sido, Pogba habría sido jugador blanco, lo que habría cortado de raíz la progresión del charrúa. Hoy -no nos engañemos, mirando con la perspectiva que otorga cierto oportunismo- podemos decir que la decisión del United, el Madrid, Florentino o el mismo jugador internacional con Les Bleus (al menos hasta la fecha, veremos si regresa con Didier Deschamps o quien sustituya a este en Francia tras el Mundial, que curiosamente puede ser Zidane) ha sido una bendición para el club de Chamartín.

Con 24 años, Valverde ha conseguido convencer a Carlo Ancelotti, para el que el sudamericano es ya un fijo en un once rocoso. Y su progresión no para. Potente, cada vez más preciso en la circulación y asociación, con llegada y gol y trabajador en ambos sectores del campo, Valverde además se ha ganado un puesto de preferencia entre la complicada grada del Santiago Bernabéu, tan dada a pitar a jugadores como Pogba; estrellas que se sienten foráneas en las gradas del coliseo blanco por salario, formas de ser y estar sobre el terreno de juego y estilo de vida.

Quizá Pogboom, que ya lo es menos, y la precaria situación de la Juventus de Turín sean el reflejo de cuanto los separa de Valverde y el Madrid: unos han invertido fuertemente por jugadores que no se acoplan, no rinden y que llevan al club por un camino tortuoso; los otros son sólidos, certeros, saben a lo que juegan y luchan con éxito por ello. Entiéndannos, no se trata de maltratar la figura de Pogba (que para gustos...) o la Vecchia Signora en estas líneas, sino de ensalzar la de Fede Valverde, que por muchas razones ha encajado en el Madrid, su historia y su espíritu como el francés nunca lo habría hecho. Es un hecho y Florentino se vanagloria de ello, es de justicia reconocerlo y recordarlo.