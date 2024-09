Ni con Vinicius ni con Griezmann: preocupación máxima en el Real Madrid por el destino de Mbappé

No está siendo el comienzo de temporada que soñaban tanto Kylian Mbappé como el resto de madridistas, el delantero francés, pese al doblete marcado ante el Betis, no se está acabando de encontrar en Chamartín, donde su rendimiento, a la par del de otros cracks como Vinicius, no está a la altura de lo que esperaban. Un patrón que, por mayor preocupación blanca, se ha repetido en el partido de Francia contra Italia, donde los galos han caído por 1-3 y donde Mbappé, tampoco ha sido decisivo.

Generalmente, la selección de Francia ha sido un territorio feliz para el de Bondy. El delantero del Real Madrid siempre ha acostumbrado a encontrar puerta con la selección bleu. Sin embargo, ante Italia y cuando más lo necesitaba para su moral, Mbappé ha vuelto a verse lejos del gol, rematando solamente una vez entre los tres palos. Un dato que no hace más que aumentar la preocupación sobre el mal estado de forma de un Kylian Mbappé que está muy lejos de ser aquel jugador absolutamente imparable e infalible que era en el PSG y cuyo destino no está siendo el esperado en Chamartín. Al menos en los que va de temporada.

Ni con Vinicius ni con Griezmann

Si bien, su falta de rendimiento en el Real Madrid se podría achacar a la falta de entendimiento con sus nuevos compañeros como Vinicius o Rodrygo, esta teoría se cae al ver que, al lado de Griezmann y Barcola, el de Bondy también ha sido incapaz de ver portería y de salvar a los suyos de un pésimo resultado ante una selección italiana que está muy lejos de ser un equipo temible.

Ante esta situación, la preocupación comienza a ser cada vez mayor. Y es que, el madridismo depositó muchas esperanzas en la llegada de un Kylian Mbappé al que todo el mundo veía como el próximo gran líder del Real Madrid. Sin embargo, pese a ser solamente cuatro partidos de liga y uno de Nations League, el comienzo de temporada del 9 del Real Madrid está muy lejos de ser el propio de un Balón de Oro, pues el de Bondy ha dejado más motivos para estar decepcionado con él que para estar lleno de ilusión y optimismo.