Vini va contra la FIFA; Florentino no lo calma y ¡ni el alcalde de Madrid lo perdona!

Continúa el revuelo en España después de que el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, le sugiriera a la FIFA que modifique la sede del Mundial 2030 si ese país “si no evoluciona en la lucha contra el racismo”.

En ese marco, José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid le respondió al brasileño y fue contundente. “Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Somos conscientes todos de que efectivamente hay episodios racistas en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminarlos, pero es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista, y que además ponga en peligro la celebración del Mundial 2030 en Madrid y España”, manifestó.

Durante su diálogo con la prensa, destacó sus aptitudes como jugador pero le puso un freno: “Eso no quiere decir que no pueda meter la pata y lo ha hecho. Vinicius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo, pero no podemos estar a su lado cuando llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española como racistas. No lo puedo aceptar”, completó.

💥 "Espero que Vinicius rectifique inmediatamente".



🔥 Almeida, alcalde de Madrid, exige una disculpa al jugador brasileño tras sus palabras sobre el racismo en España.



🎙️ @nicorodrigz pic.twitter.com/H1uBhydypJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2024

Mundial 2030 en España

Martínez-Almeida aseguró que “vive una de las ciudades más abiertas, acogedoras y diversas del mundo. Aquí a nadie se le pregunta de dónde viene ni a dónde va. Que él tenga que haber soportado episodios lamentables no justifica que tache a toda la sociedad española de racista y que diga que el Mundial 2030 no se tiene que celebrar aquí”.

A su vez, le pidió al crack del Real Madrid que se rectifique de sus dichos y pida disculpas. “Cuando haya un episodio racista nos va a tener a todos a su lado", concluyó.

¿Qué dijo Vini?

En una entrevista con la cadena CNN, Vini opinó que “hasta 2030 tenemos un margen de evolución muy grande. Así que espero que España pueda evolucionar y entender lo grave que es insultar a una persona por el color de su piel, porque si en 2030 las cosas no evolucionan, creo que hay que cambiar de lugar (el Mundial), porque si el jugador no se siente cómodo y no se siente seguro jugando en un país donde puede sufrir racismo, es un poco complicado”.