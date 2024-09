Terrible comparación de Koeman; sentencia a Bergwijn y le da alas a otro: ni van Gaal llegó a tanto

Países Bajos se encuentra disputando la UEFA Nations League, con Ronald Koeman a la cabeza. El exdirector técnico del Barcelona reemplazó a Louis van Gaal con el fin de proporcionar un agregado distinto al combinado nacional, aunque hay un detalle que distingue al actual director técnico. Sus condiciones para convocar a futbolistas se evidenciaron hace unos días cuando crítico el fichaje de Steven Bergwijn por el Al Ittihad de la Saudi Pro League.

Koeman dio a conocer sus razones, confirmando que el fútbol que practica en la mencionada liga no es competitivo, a comparación de otras del Viejo Continente y hasta de Sudamérica. Precisamente, el acuerdo de palabra de Memphis Depay y Corinthians está cerrado, cosa que llamó la atención al coach, pero para bien. Hizo una comparación sobre las ventajas de jugar en la Serie A de Brasil a hacerlo en Arabia Saudita.

Koeman da la espalda a Bergwijn

Ronald Koeman apenas se enteró que Bergwijn fichó por Al Ittihad, decidió no llamarlo más a la selección de Países Bajos. El DT se justificó diciendo que en la Liga Árabe el destino de los futbolistas no es por otra razón que la económica. El delantero no se quedó callado y lamentó las declaraciones del técnico, ya que consideró que debió preguntarle sobre su razón de ir a Arabia.

Apoya el arribo de Depay a Brasil

Memphis Depay será nuevo jugador del Corinthians de Brasil tras salir del Atlético Madrid, cosa que no alteró a Koeman. Al contrario, lo entusiasmó, tanto así que dijo que a comparación de Bergwijn, “con Memphis puede ser diferente”. Comparó la liga del continente asiático con la del sudamericano confirmando que “el nivel de la liga en Brasil es diferente”.

Las razones del técnico

Koeman fue contundente y explícito con sus razones para responder al hecho de que Depay vaya a Brasil. El seleccionador no tiene al extremo entre sus convocados, pero le da alas para que regrese a representar a Países Bajos. “Así que sí, Depay puede ser parte de la selección nacional”, enfatizó el entrenador. No obstante, le puso uno traba que el delantero deberá superar. “Pero depende de su estado físico y de si todavía alcanza su nivel”, agregó.